Yarın gece Mi’rac Gecesi!

Bir kavram

Mi’rac nedir?

Mi’rac; yükselmek, çıkmak anlamlarındadır. Bu gece Peygamber Efendimizin (as) çok büyük bir mu’cizesinin gerçekleştiği gece çocuklar. Sevgili Peygamberimiz (as) yatağında yatarken, Cebrail (as) isimli melek, onu alıp “Burak” isimli araca bindiriyor ve önce Mescid-i Aksa’ya götürüyor. Orada Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm), bütün peygamberlere namaz kıldırıyor. Sonra ise yine Burak’a bindirilerek saniyeler içerisinde, çok büyük bir hızla yükselerek bütün âlemleri gezip görebiliyor. Bütün peygamberle görüşüyor. Cenneti, Cehennemi görüyor. En sonunda ise, Allah’ın bulunduğu makama yaklaşıyor. Oraya kadar yanında bulunan Cebrail (as), “Bundan sonra yalnız gideceksin, ben çok az yaklaşsam yanarım” diyor. Peygamber Efendimiz (asm), Allah’ın huzuruna çıkıyor. Orada Allah ile görüşüyor, sohbet ediyor. Biz onların aralarında geçen selamlaşmayı namazlarımızda tekrar ediyoruz. Bu da “Ettehiyyatü” duasıdır.

Mi’rac hediyeleri

Peygamber Efendimiz Mi’rac’dan bize hediyelerle dönüyor. İşte hediyelerimiz!

• Bakara Suresi’nin son iki ayeti. (Amenerrasûlü)

• 5 vakit namaz

• Peygamber Efendimiz, ümmeti için af istiyor. Allah, sevgili Peygamberinin bu isteğini kabul ediyor. Ancak bir şartla. Allah’a iman eden, Ona şirk koşmayan ümmetinin büyük günahlarının da affedileceğini müjdeliyor.

Mi’rac geceniz mübarek olsun can kardeşlerim. Haydi biz de bu gece namaz ile Mi’rac’a çıkalım!