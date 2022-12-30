"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Siyasî fetret dönemleri (5)

İbrahim ERSOYLU
30 Aralık 2022, Cuma
Siyasî fetret dönemi; Ahrar/demokrat güçlerin derin odaklar tarafından değişik hile ve oyunlarla siyasetin dışına yitildiği, onların yerine demokrat olmayan güçlerin önü açılarak iktidara taşındığı bir dönemi ifade eder.

Demokratlar, Türkiye siyasetinde güçlü bir şekilde yer aldıklarında ülkenin siyasî ve sosyal hayatında denge ve istikrar unsuru olmuşlardır. Adnan menderes ve Süleyman Demirel liderliğindeki demokrat iktidarlar, ülkede birinci sınıf bir demokrasi, adalet ve hürriyetleri, kanun hâkimiyetini tesis ve tahkim ettikleri için her alanda Türkiye’yi şaha kaldırmışlardı. Bu durum darbeciler ve fitne odaklarının işine gelmez.

Askeri darbeler ve derin odaklar tarafından demokratlar iktidardan indirilip, yerlerine demokrat olmayan aşırı sağ ve sol güçler iktidara taşındığı durumlarda, Türkiye siyasî fetret dönemlerine girmiş, ahlâkî ve ekonomik krizlere maruz kalmış, toplumsal huzur ve güven kaybolmuştur.

Derin odaklar, 2000’lerin başında yalan propagandalarla halkı iğfal ederek demokrat güçleri fitne ve fesat oyunlarıyla siyaset sahnesinin dışına yittiler, onların yerine demokrat olmayan dindar kimlikli siyasî güçlerin önünü açarak onları iktidara taşıdılar. Ülkemiz, 1960’tan sonra, 20 yıldan bu yana en uzun, en çalkantılı ve tahripkâr siyasî fetret dönemini AKP iktidarıyla yaşadı.

1997 yılında 28 Şubat darbecileri, iş başına getirdikleri güdümlü siyasetçiler aracıyla dindar camiaya ve dinî kurumlara akıl almaz baskı ve zulümler yapmışlardı. Bu durumu fırsat bilen dindar kimlikli siyaset cereyanı kökeninden gelen bir ekip, 2000’in başında siyaset meydanına çıktı. Bunlar, AKP’yi kurarak 28 Şubatın mağdur ve mazlumları pozisyonunda 2002 seçimine girdiler,% 35’lik bir oy oranıyla Mecliste % 60 küsur sandalye elde ederek, hak etmediği bir başarıyla seçimi kazandılar ve tek başlarına iktidara geldiler.

Hâkim siyasîler, ilk dönemlerinde “ Muhafazakâr demokratlar” olduklarını beyan ettiler, asker ve yargı vesayetini kırmak için hak ve hürriyetler meselesinde AB reformların bir kısmını uygulamaya koydular. Onlar, o dönemde demokrat kitleyi kendilerine çekmek için demokrat kökeninden gelen bazı zatları bazı yüksek makamlara getirdiler. İlerleyen yıllarda hedeflerine ulaştıktan sonra bu zatları yerlerinden alarak yerlerine kendi elemanlarını getirdiler.

Hâkim siyasîlerin demokratlara dolaysıyla ülkeye yaptıkları zulümlerinden biri; devlet makamlarını kullanarak tehdit ve şantajlarla onların güçlenmelerine, ayağa kalkıp iktidar alternatifi haline gelmelerine mani olmalarıdır.

Hâkim siyasîler, ipleri iyice ellerine geçirdikten sonra, demokrasinin olmasa olmaz kuralı olan bağımsız yargıyı siyasallaştırarak kontrollerine aldılar ve onun üzerinden muhaliflerini sindirmeye başladılar. Tarafsız olması gereken yazılı ve görsel Medyanın % 90’nı kontrollerine alarak ona iktidara meddahlık vazifesini yüklediler.

Güçlü medya propagandasıyla halkın çoğu oyun getirilerek 2018’de tek adam rejimine geçildi. Sonra istişare ve meclis işlevsiz hale getirildi, denge ve denetim mekanizmaları devre dışı bırakıldı, her şeye ve her hususta bir tek adam karar verir hale geldi. Bunun sonucunda ülke derin bir sosyal ve siyasî krize sürüklendi.

Ufukta siyasî fetret dönemini sona erdirecek çok önemli bir seçim gözükmektedir. Halkın çoğu, maruz kaldığı tek taraflı propaganda hipnozundan kurtulup demokrasi, adaleti, hak ve hürriyetleri, meclis etkinliğini yeniden sağlamayı vaat eden, demokratların içinde bulundukları Millet ittifakını bu seçimde iktidara taşırsa Türkiye normale dönecektir. Eğer çoğunluk Cumhur İttifakını desteklemeye devam ederse, ülkemiz her alanda şimdikinden daha karanlık ve bunaltıcı bir döneme sürüklenecek demektir.

Cenab-ı Hak bizler ve ülkemiz hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Âmin.

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

    Çin, yeni yer gözlem uydusunu fırlattı

    Antalya - Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    200 milyar dolar hasar - Afetler dünyanın birçok yerinde çok yıkıcı oldu

    Ekonomik güven kötümser seviyede

    Gezi davası Yargıtay’a havale

    Adalet duygusunu kaybeden, varlık sebebini kaybeder

    2023 yılındaki resmi tatillerin 7'si hafta sonuna denk geliyor

    Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Genel

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.