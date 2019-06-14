Yeni Asya’nın içtimaî ve siyasî farklılığı

Günümüzde Risale-i Nur Külliyatı’ndan beslenip kendilerini Nur Talebesi olarak kabul eden, halisane iman ve Kur’ân hizmeti yapan, sayıları milyonları geçen onlarca Nur grubu vardır.

Aynı Risale-i Nur Külliyatı’nı okuyan bu grupların hepsi, imanî meselelerde ittifak ederlerken, ne yazık ki her biri içtimaî ve siyasî olayları farklı yorumlayan ayrı bir yaklaşıma sahip olduklarını görmekteyiz. Ancak -Yeni Asya hariç- bu grupların, 12 Eylül, 28 Şubat, 2002’de mevcut siyasîlerin iktidara taşınması meselesinde yaklaşımlarının ve aldıkları kararların iyi sonuç vermediği yaşanan hadiselerle görülmüştür.

Bu yazımızda Yeni Asya Camiası’nı diğer gruplardan ayıran bir kısım özelliklerinden bahsedeceğiz.

Diğerlerinin yaptığı gibi Camianın öncelikli hedefi; Risale-i Nur yoluyla imana ve Kur’ân’a hizmet etmek; evvelâ kendi imanını kurtarmak, kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek, sonra Risale-i Nurlar’ı muhtaç olanlara ulaştırmak suretiyle, onların imanlarının kurtulmasına ve muhafaza edilmesine çalışmaktır.

Camianın öne çıkan farklı bir kısım hususiyetlerini şöyle sıralamak mümkündür:

1- Camia hizmetini, tek kişinin veya belli bir grubun kararlarıyla değil, bütün mensupların katılımı ile işleyen istişare sistemine dayanmaktadır. Merhum Zübeyir Gündüzalp’in 1970’lerin başında diğer saff-ı evvel ağabeylerle birlikte tesis ettiği bu sistem, Külliyattaki ihlâs, uhuvvet ve tesanüt esasları çerçevesinde işlemektedir. Camianın mensupları, istişarede kendi reylerinin aksine tecelli etmiş olsa da, çoğunluk tarafından alınan kararlara uyarlar ve onları içlerine sindirirler.

2- Camia hizmetini, Üstadın “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” hedefi çerçevesinde Yeni Asya Gazetesi, dergileri ve kitap neşriyatıyla yapmaktır.

Umumî İstişare Heyeti’nin kararları istikametinde yayınlanan gazete, camianın günlük lâhika mektubu gibidir. Kendini ona mensup kabul eden her Nur Talebesi medyanın, fikirlerin topluma tanıtılmasındaki mühim rolünün idrakinde olarak gazetenin tabiî abonesidir.

Onu sahiplenerek alır, okur ve başkasına tavsiye eder. Gazetenin güçlenmesi, sesinin daha gür çıkması için gerekirse bir yerine iki tane alır. Her Nur Talebesi, Türkiye’de ve dünyada cereyan eden sosyal ve siyasî hadiseleri Risale-i Nur ölçülerine göre değerlendirmesini yapmayabilir. Gazetenin uzman kadrosu, istişare ile bu değerlendirmeyi yapmakta ve gazete ile ilân etmektedir.

3- Camianın diğer bir özelliği; meşrû hürriyet ve meşrûtiyet manasındaki demokrasi taraftarı olmak, her nevî istibdadı red etmektir. Darbecilere, dindar kimlikli de olsalar müstebitlere karşı kesin tavır almak, her türlü baskı, zulüm, usûlsüz ve adaletsiz uygulamalara karşı olmaktır.

4- Diğer bir özelliği; Külliyattaki ölçülerde ve Üstadın üç hayat safhasındaki uygulamalarında görüldüğü üzere din adına siyaset meydanına çıkan ve dini siyasete alet eden, Demokrat olmayan parti ve yapılanmalara ne olursa olsun taraftar olmamak, sözlü ve fiilî olarak onların siyasetlerine destek vermemektir.

5- Diğer bir özelliği; demokrasi ağacını yeşil ve canlı tutma adına, iktidara gelme ihtimalleri zayıf, sayıları az olsa da hakikî manada Ahrar / Demokrat olan siyasî güçlere herhalükârda nokta-i istinat olmaya devam etmektir.

Nitekim on yedi seneden bu yana toplumun çoğunluğu ile birlikte diğer Nur Grupları, Nurun içtimaî ve siyasî ölçülerini yanlış yorumlayarak mevcut dindar kimlikli siyasîlere verdikleri desteğin hem kendileri, hem de vatan ve millet için ne kadar zararlı sonuçlara yol açtığı günümüzde ayan beyan görünmektedir.

Sözün özü: Yeni Asya Camiası, Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî ölçü ve prensiplerini Üstada göre doğru yorumlayıp hayata uygulaması meselesinde Allah’ın yardımıyla şimdiye kadar hiç yanılmadığı görülmüştür. Yaşanan hadiselerle, her dönemde onun aldığı siyasî tavrının doğruluğu ve isabeti anlaşılmıştır.