"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Ahirette şefaatçi olacak çocuklar kimlerdir?

İbrahim Günaydın
11 Ocak 2025, Cumartesi
Çocuk eğitiminde en büyük yanlışlardan biri de, söz ve fiille çocuğa karşı yapılan şiddettir.

Dil ve fiile çocuğu karşı istibbdat ve dayağın dinde aslâ yeri yoktur. Bu durum çocuğu dinden ve İslâmî terbiyeden uzaklaştırır.

Anneler şefkat kahramanı olduğundan onlarda dayak atma nâdir gözükür. Bedîüzzaman Hazretleri: “Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızâsını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba, şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgememeli.” der.

Küçük yaşta imanî ve Kur’ânî bir terbiye ile yetişen bir çocuk; büyüklerine karşı saygılı ve hürmetkâr davranır. Peygamberimizin (asm) güzel ahlâkı ile süslendiği için; anne ve babasına karşı da iyi davranır. Böyle imanlı, ibadetli, güzel ahlâklı ve bahtiyar çocukların anne ve babalarının amel defteri kapanmaz. Ebeveyn ölse bile, ana-babanın amel defterine sevap ve hasene yazılır. Ayrıca ahirette de anne ve babalarına şefâatçi olurlar.

Çocuklarının sadece dünya hayâtını düşünen ve ahiretini ihmal eden anne ve babanın çocukları ise, kıyamette onlardan şikâyetçi olacaklardır. 

Sadece maddiyyunluk hastalığı aşılayan ebeynler için sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Veyl olsun, yazıklar olsun şu ahirzaman ebeveynlerine! Bunun üzerine Ashab-ı Kiram: ‘Yoksa onlar müşrik mi olacaklar? diye sordular.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Hayır, Müslüman kalacaklar; fakat çocuklarına dini öğretmeyecekler ve hatta çocuklar dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacaklar ve onları dünya malı ve parasını kazanmaya teşvik edeceklerdir. İşte ben böyle ebeveynlerden uzağım; onlar da benden uzaktırlar.”

Evet, şu ahirzamanda pekçok anne ve baba; çocuklarının sadece dünyevî geleceğini düşünüyür. Çocuğunun çok para kazanması, kariyer yapması ve bir makam sahibi olması için çok yüksek meblağlar harcıyor ve bununla da övünüyor. “Çocuğum dünyada paşa olsun, makam sahibi olsun!” deyip, çocuğun ebedî ve sonsuz Cennet hayatını unutuyor. Gafletle ihmal ediyor. Oysa, servet, para, pul, çul ve makam kabir kapısında balon gibi söner.

Maddiyyunluk, dünyevîleşme ve sekülerizm hastalığı ile çoğu insanlar imansız göçüyor. İşte çocuk eğitiminde en büyük tehlike budur. Çocuğun dünyasını düşünüp, Cennette yaşayacağı mutlu, huzurlu, sürurlu ve saadetli hayatına hazırlık yapmamaktır. İman, ihlâs, istikâmet, ilim, eğitim, öğretim, tebliğ, tebşir, okuma, yazma, dinleme, ümit, şevk, şükür, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müteahhitler eliyle soygun mu var? - Cüneyt Özdemir'den Ulaştırma Bakanına zor sorular...

    İthalat patladı

    Tüp zammına tepki

    Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ‘Yeni Yol’ çatısında buluşuyor

    Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı

    Los Angeles'taki orman yangınlarda ölü sayısı 10'a yükseldi

    Ada ülkesi Tuvalu "devlet" statüsünü yitirebilir

    'Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim'

    Trump, Netanyahu'nun eleştirildiği video paylaştı: 'Bu savaş Netanyahu'dan kaynaklandı'

    Kızılhaç'tan Gazze'ye acil erişim çağrısı

    California'daki büyük yangınların maliyeti 57 milyar dolar

    Fransız gazeteci: Suriye'de İsrail askerlerince dövülerek acımasızca sorguya çekildim

    Medvedev: Trump, Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyecek

    Çocukları internetten koruyun

    Gazze'deki şehit sayısı 46 bini aştı

    Los Angeles'taki büyük yangında 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var! - 1 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor!

    Fransa'dan Trump'a: AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek

    Çad Hükümeti: Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresindeki silah seslerinin ardından durum kontrol altında

    "Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız"

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Alafranga mı, Alaturka mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yoksulluğu değil, yoksulu bitirdiler
    Mehmet ÇETİN

    Terzi misaline itiraz var
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi rejim hür ve âdil olabilir?
    Ahmet Said Aydil

    Sopa-davet-devlet
    Faruk ÇAKIR

    Gıdadaki enflasyon normal mi?
    Naci TEPİR

    Özde ve sözde Cumhuriyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya’nın hizmet serencamı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.