Dürüstlük güzel ahlâkın özetidir

En önemli meselemiz; okuma, dinleme ve not tutarak disiplinli, ideal sahibi ve ciddî bir hedefi olan öğrenci yetiştirmektir.

Bakıp seyreden değil; çalışkan, doğru, dürüst, zamanını iyi değerlendiren, hür düşünen, âdil, kendisini ve ülkesini daima ilerletmeye çalışan bir nesil yetiştirmeliyiz.

Bediüzzaman Hazretleri, “Mevcûda iktifâ, dûnhimmetliktir.”1 ve “Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir. Kimin himmeti sadece nefsi ise, o insan değildir.” 2 diyor.

Peygamberimiz de (asm), “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” 3 ve “Allah helâl kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.”4 buyurmuştur.

Çünkü huzur kitabı Kur’ân’ımız, doğru, dürüst, ihlâslı, çalışkan, okuyan, yazan, bilgili, âdil, takvâlı, şefkatli, merhametli, saygılı, haram ve helâli bilen, israftan kaçan, hâdim, uzman, muhsin ve güvenilir kimseler olmayı emreder.

Ben öğrencilerime daima, “Bir öğrenci ilimde hocasını geçmez ise, ilimde ilerleme olmaz. Bir çırak ustasını geçmez ise, sanatta ilerleme olmaz.” diyorum. Öğrencilere bu ideal ve ilhâm mutlaka verilmelidir. Çünkü, hedefi ve hayâli olmayan bir kimse, hayâlet gibidir.

Güney Afrika’da bir üniversitenin giriş kapısında şu mesaj yazılmıştır: Herhangi bir ulusun yok edilmesi için, atom bombası veya uzun menzilli füzeleri kullanmaya gerek yoktur. Sadece eğitimin kalitesini düşürmek ve sınavlarda öğrencilerin kopya çekmesine izin vermek yeterlidir.

Hastalar bu tür doktorların ellerinde ölür. Bu tür mühendislerin yaptığı binalar yıkılır ve çöker. Paralar, bu tür ekonomistlerin ve muhasebecilerin ellerinde kaybolur. İnsanlık bu tür din görevlilerinin ellerinde manen ölür. Adâlet ve hak, bu tür hâkimlerin elinde kaybolur.

İşte bu yüzden eğitimin kalitesi çok önemlidir. Çünkü, eğitim ve öğretimin çöküşü milletin çöküşüdür.

İman, ihlâs, istikâmet, ilim, okuma, dinleme, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Dipnotlar:

1. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri

2. E.S.D.E., s. 255.

3. Buhârî

4. Câmiüs-sağir, 1882.