"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

70 yaşında öldü, 15 yaşında gibiydi

İbrahim Günaydın
19 Nisan 2025, Cumartesi
Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem “Hem, meşhur Ebu Katâde’ye ferman etmiş: ‘Allah yüzünün güzelliğini kalıcı kılsın. Allah’ım! Saçını ve derisini kendisi için mübarek kıl.’ diye genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katâde yetmiş yaşında vefat ettiği vakit on beş yaşında bir genç gibi olduğu, nakl-i sahih ile şöhret bulmuş.” (Mektûbât, s.145)

İnsanın en önemli arzularından biri de, genç kalmak, yakışıklı yaşamaktır. İlim adamları bu konuda çalışma yapıyorlar. Bir süreliğine kısmen yüzün genç görünmesini sağlasalar da ihtiyarlığın çaresini bulamıyorlar. Çünkü yaşlanmanın çaresi yoktur. Bu dünya doyumluk değil, tadımlıktır.

Cenab-ı Allah gözü yarattığı gibi, güneşi ve ışığı da yaratmıştır. Mideyi yarattığı gibi, gıdaları da yaratmıştır. Zîrâ, ışıksız göremez ve rızıksız yaşayamayız. Güneş ışıksız, Rahman rızıksız bırakmaz.

Rahman, Rahîm, Raûf ve Âdil olan Cenab-ı Hak da; ebedî yaşama ve ebedî genç kalma arzusunu, imanla yaşayanlara Cennette bahşedecektir. Ebu Katâde mu’cize olarak dünyada bile genç kaldığı gibi, müminler de Cennette genç ve dinç olacaklardır.

Kadınlar imtihanı kazanma neticesinde Cennete gittikleri için hurilerden kat kat daha güzel ve daha cazip olacaklardır. Erkekler ise; Hz.Yusuf’un güzelliğinde, Hz. Âdem’in boyunda, Hz. Eyyûb’un ahlâkında olacaklardır. Orada ihtiyarlık yoktur. Çünkü, ehl-i cennet, hep genç ve herkes 33 yaşındadır.

Cennet, huzur ve mutluluk ülkesidir. Orada; sıkıntı, elem, keder, hastalık, meşakkat ve yorgunluk yoktur. Açlık ve susuzluk yoktur. Sıcaktan ve soğuktan rahatsız olmak yoktur. Orası tam bir saltanat ve huzur yeridir.  

İman, istikâmet, ihlâs, sağlık, afiyet, huzur, zikir, fikir, şükür, şifa, şefaat, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazzeli çocuğun “haykıran portresi” yılın fotoğrafı seçildi

    Gazze esir kampı gibi

    Yüksek faiz vatandaşı ezer

    Keyfi kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu

    Yeni Asya Neşriyat'tan emsalsiz bir eser! - Risale-i Nur Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli

    Üç kişiden biri haber kanallarına güvenmiyor

    Reel sektör de “önce hukuk” diyor

    Gazze’de sağlık hizmetleri durdu

    Rümeysa Öztürk’ün tahliyesine red

    Avrupa sellere ve sıcak hava dalgalarına hazırlanmalı

    Hafızlık Yarışması Türkiye finali Erzurum’da yapıldı

    Kütahyalı, adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    'Kanal İstanbul su kaynaklarına darbe vuracak'

    106 Hafız daha icazet aldı

    ABD'den İsrail'e yeni silah sevkiyatı

    "Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzeleri verirse doğrudan savaşa dahil olur"

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

    Yurdun kuzey bölgelerine sağanak yağış uyarısı!

    İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis hâkim, hükümet hizmetkâr
    Ali FERŞADOĞLU

    Kime ne yakışır?
    Faruk ÇAKIR

    Trump’lar varsa, Obama’lar da var!
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat'tan emsalsiz bir eser! - Risale-i Nur Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli
    Cevher İLHAN

    “Korsanlık…”
    Genel

    Keyfi kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu
    Genel

    Gazze esir kampı gibi
    Genel

    Yüksek faiz vatandaşı ezer
    Ahmet Said Aydil

    Bitmek bilmeyen bir dizi: Başörtüsü yasakları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.