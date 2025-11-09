"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Cennet Mü’minlere Allah’ın ihsanıdır

İbrahim Günaydın
09 Kasım 2025, Pazar
Cennet, Mü'minlere zahirde îman ve amellerinin karşılığıdır. Gerçekte ise, Allâh'ın ihsânı ve lütfudur.

Çünkü insan bin sene ibadet etse, bir gözünün şükrünü bile hakkıyla ödeyemez. İbadetler, verilen sayısız nimetler karşısında Allah'a karşı teşekkür ve şükür hükmündedir. 

İşte bu yüzden amel ve ibadetlere güvenmek, "ucb" hastalığıdır. Yeis, ucb, gurur ve sû-i zan insanın 4 tehlikeli hastalığıdır. Yani bir insanın: "Benim ibadetlerim ve amellerim beni Cennet’e sokar, deyip amellerine güvenmesine ucb denir. Mü'min; ibadet, ihlâs, sıdk, güzel ahlâk, ihsan ve iyilik üzere olacak ve asla bunlara güvenmeyecektir. Allah'ın rahmetine, ihsânına ve affına güvenecektir. İhlâstan asla ayrılmayacaktır.

"Halbuki, amele güvenmek ucbdur; insanı dalâlete [sapıklığa] atar. Çünkü, insanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir. Onlara güvenemez. Mâlikiyet davasından vazgeç. Ve katiyen bil ki, senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü, sû-i ihtiyârınla, sana verilen kemâlâtı bile tağyir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emânettir. Mehâsinin [iyilik ve ibâdetlerin] mevhûbedir. Seyyiâtın [günahların] meksûbedir.  [Senin işlediklerindir.] Binâenaleyh, "Mülk ve hamd ona mahsustur. Günahlardan sakınmak ve ibâdete güç yetirmek ancak Onun yardımı ve ihsânı ile olur de." (Mesnevî-i Nûriye, s.58)

Bir gün sevgili ve şefkatli nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, "Allah'ın keremi ve rahmeti olmadıkça hiç bir kişiyi onun güzel işi ve ibâdeti Cennete koyamaz" buyurdu.

Bunun üzerine Ashab: Yâ Resûlallah! Sizi de mi koyamaz? diye sordular.

Resûl-i Ekrem şöyle cevap verdiler: Evet beni de Allah'ın fazlı ve rahmeti bürümedikçe yalnız ibâdetim Cennete koyamaz. Bu vecihle Ashâbım! İş ve ibâdetinizde (itidal ile hareket edip) ifrat ve tefritten kaçınınız. Doğru yoldan gidip Allâh'a yaklaşınız. Sakın sizin hiçbiriniz (sâlih olsun, fâsık olsun) ölüm temennî etmesin. Çünkü o, hayır ve ihsan sâhibi ise, yaşayıp hayrını arttırması umulur. Eğer günahkâr bir kişi ise, yine yaşayıp günün birinde tevbe ederek Allâh'ın rızasını dilemesi umulur." buyurdu. 

(Tec.Sar.Ter.)

İman, İslâm, ihlâs, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    Meclise yeni fezlekeler sevk edildi

    “Maaşımız yetmiyor”

    300 bin iş yeri kapanabilir

    'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

    Gannuşi, açlık grevinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

    Ara tatilde ne yapalım?

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
    Genel

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var
    Genel

    300 bin iş yeri kapanabilir
    Genel

    Diyarbakır’da panel heyecanı
    Genel

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride
    Genel

    Bu ne işgüzarlık?
    Genel

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.