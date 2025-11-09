Cennet Mü’minlere Allah’ın ihsanıdır

Cennet, Mü'minlere zahirde îman ve amellerinin karşılığıdır. Gerçekte ise, Allâh'ın ihsânı ve lütfudur.

Çünkü insan bin sene ibadet etse, bir gözünün şükrünü bile hakkıyla ödeyemez. İbadetler, verilen sayısız nimetler karşısında Allah'a karşı teşekkür ve şükür hükmündedir.

İşte bu yüzden amel ve ibadetlere güvenmek, "ucb" hastalığıdır. Yeis, ucb, gurur ve sû-i zan insanın 4 tehlikeli hastalığıdır. Yani bir insanın: "Benim ibadetlerim ve amellerim beni Cennet’e sokar, deyip amellerine güvenmesine ucb denir. Mü'min; ibadet, ihlâs, sıdk, güzel ahlâk, ihsan ve iyilik üzere olacak ve asla bunlara güvenmeyecektir. Allah'ın rahmetine, ihsânına ve affına güvenecektir. İhlâstan asla ayrılmayacaktır.

"Halbuki, amele güvenmek ucbdur; insanı dalâlete [sapıklığa] atar. Çünkü, insanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir. Onlara güvenemez. Mâlikiyet davasından vazgeç. Ve katiyen bil ki, senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü, sû-i ihtiyârınla, sana verilen kemâlâtı bile tağyir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emânettir. Mehâsinin [iyilik ve ibâdetlerin] mevhûbedir. Seyyiâtın [günahların] meksûbedir. [Senin işlediklerindir.] Binâenaleyh, "Mülk ve hamd ona mahsustur. Günahlardan sakınmak ve ibâdete güç yetirmek ancak Onun yardımı ve ihsânı ile olur de." (Mesnevî-i Nûriye, s.58)

Bir gün sevgili ve şefkatli nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, "Allah'ın keremi ve rahmeti olmadıkça hiç bir kişiyi onun güzel işi ve ibâdeti Cennete koyamaz" buyurdu.

Bunun üzerine Ashab: Yâ Resûlallah! Sizi de mi koyamaz? diye sordular.

Resûl-i Ekrem şöyle cevap verdiler: Evet beni de Allah'ın fazlı ve rahmeti bürümedikçe yalnız ibâdetim Cennete koyamaz. Bu vecihle Ashâbım! İş ve ibâdetinizde (itidal ile hareket edip) ifrat ve tefritten kaçınınız. Doğru yoldan gidip Allâh'a yaklaşınız. Sakın sizin hiçbiriniz (sâlih olsun, fâsık olsun) ölüm temennî etmesin. Çünkü o, hayır ve ihsan sâhibi ise, yaşayıp hayrını arttırması umulur. Eğer günahkâr bir kişi ise, yine yaşayıp günün birinde tevbe ederek Allâh'ın rızasını dilemesi umulur." buyurdu.

(Tec.Sar.Ter.)

İman, İslâm, ihlâs, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.