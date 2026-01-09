"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Hakk’ı övmeyip mahlûku övmek yanlıştır

İbrahim Günaydın
09 Ocak 2026, Cuma
Kur’ân’ın ilk suresinin ilk ayeti, “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Övme ve övülmeye, hamd edilmeye, yüceltilmeye ve şükredilmeye lâyık sâdece Allâh’tır” diye başlar.

Övgüye, tâzime, ibadete lâyık ve her şeye hükmeden O’dur.

“Elhamdülillah” bir cümle-i Kur’âniyedir. Bunun en kısa manası, ilim-i nahiv ve beyan kàidelerinin iktiza ettiği şudur: Yani, “Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve lâyıktır o Zât-ı Vâcibü’l-Vücuda ki, Allah denilir.” (Mektûbât, s. 381.)

Evet, gerçek övülmeye, hakikî hamd edilmeye ve her an şükredilmeye ve teşekkür edilmeye lâyık sadece Cenab-ı Allah’tır. Çünkü rızkı veren O’dur. Yağmuru yağdıran ve sapan taşı gibi top güllesinden daha hızlı dünyayı döndüren ve mevsimleri yaratan O’dur. Her mevsimde farklı sofralar ikram eden O’dur. Hastalandığımızda şifa veren odur. Görebilmemiz ve ısınabilmemiz için güneş lambasını ve sobasını hizmetimize veren O’dur. Bizi var edip yaratan, dünya ve içindekileri emrimize sunan O’dur. Cenneti ve içindeki hârika nimetleri bize takdim eden odur. İman ve İslâm nimeti ile bizi şerefli kılan O’dur.

O halde övülmeye, medhedilmeye, namazla teşekkür edilmeye ve zikredilmeye lâyık sadece ve sadece O’dur. Rabbimiz ve Halıkımız O’dur. Sığınacağımız, af isteyeceğimiz, yardım isteyeceğimiz ve her durumda kapısını çalacağımız tek İlâhımız Allâh’tır.

Hasan Basrî Hazretleri de: “İnsan nesine gururlanır, nesine kibirlenir ve nesine kendini över ki” der.

Çünkü insan; âciz, fakir, muhtaç, güçsüz ve gözle görülmeyen bir mikroba mağlup olur. İnsana yakışan; yalvarmak, dua etmek ve Samed olan Allah’a her saniye muhtaç olduğunun şuurunda olmaktır.

Mevlâna Hazretleri: 

“Surete (mahlûka) takılıp kalırsan saparsın.

Manaya (Hakk’a) bak ki yolu bulasın.

Hakk’ı bırakıp sûreti övenler,

Manadan uzaklaşıp sapkınlığa düşerler.” diyor. (Mesnevî, Mevlânâ C.R., s. 245.)

“Elhamdülillahi Rabbilâlemîn”

İman, İslâm, ihlâs, hamd, şevk, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi

    Açlık çocukları suça sürüklüyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İç cephe hukukla güçlenir

    Helâl kazancın adil paylaşımı esas olmalı

    Türkiye uyuşturucu rotasında

    Halep’te binlerce aile camilere sığındı - İsrail ordusu yine Suriye’de

    "Trump, (Grönland konusunda) gerektiği kadar ileri gitmeye istekli"

    BUDO'nun 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

    ABD, Somali'ye yönelik tüm yardımları durdurdu

    Rodriguez, Maduro'yu korumakla görevli tümgenerali görevden aldı

    İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına zorunlu 'fırtına' arası

    Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

    'Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi BAE'ye kaçtı'

    'Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı'

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi

    Kocaeli'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.