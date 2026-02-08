Önce Müslüman sonra şehid oldu

İslâm'da asıl olan savaş değil barış ve sulhtur. Zâten İslâm da; barış, emniyet ve güven anlamına gelir.

Sulh ve barış savaştan daha önemlidir. Çünkü Bir kimsenin iman etmesi onun için en önemli meseledir. İman, İslâm, takva, sıdk, ihlâs ve güzel ahlâk sahibi olan kimse, Allah katında çok değerli ve en üstün mertebededir.

İşte bu bakımdan savaşmadan önce karşı tarafa Müslüman olmaları ve İslam'ı kabul etmeleri teklif edilir.

Halid bin Velid, Yermük savaşında Rum ordusunun büyük komutanı Cerece'yi İslâm'a çağırdı. "Sizi, Allah'tan başka İlah olmadığına, Muhammed'in Allâh'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmeye, getirdiği haberlerin doğru olduğuna şehadet etmeye dâvet ediyorum!" dedi.

Cerece: 'Bir kimse dininize girerse aramızdaki mevkii ve yeri ne olur?' diye sordu.

Halid bin Velid: "Herhangi birimizin mevkii ne ise, onunki de o olur. Allah'ın emirleri karşısında hepimiz eşitiz" diye cevap verdi.

Bunun üzerine Cerece hemen iman edip Müslüman oldu. İslâm ordusuna katıldı. Halid bin Velid, Cerece'ye gusul abdesti aldırdı ve iki rek'at namaz kıldırdı. İslâm ordusunda savaşan Cerece, şehid oldu ve Cennete uçup necat buldu.

Cenab-ı Hak Nisa Suresinin 69. ayetinde, "Peygamberleri, sıddıkları, şehidleri ve salih kimseleri, "Onlar ne kadar da güzel arkadaş ve dostturlar" diye övmüştür.

İman, İslâm, ihlâs, ilim, hilm, güzel ahlâk, takva, sabır, şükür, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)