Her insan Âdem’dir, ya Âdem kimdir?

Ben Âdem, sen Âdem, o Âdem ve herkes Âdem’dir. Peki gerçek ve hakikî Âdem kimdir? Gerçek ve hakîkî Âdem ise, namaz kılan insandır.

Çünkü Kur’ân’da geçen Âdem ismi 3 harften meydana gelir. 3 harf de, elif, dal ve mim harfleridir.

Namaz hareketleri de 3 hareketten oluşur.

1. Ayakta durma. 2. Eğilme yani rukû. 3. Secde.

Kıyam yani ayakta durmak, elifi ve tevhidi temsil eder.

Ruku için eğilme dal harfine benzer.

En sonda yapılan secde ise mim harfine benzer ve mütevazı ve ihlâsa işaret eder. Ve insanın Allâh’a en yakın olduğu an secde ânıdır. İşte bu yüzden emir şeklinde Cenab-ı Allah Kur’ân’da: “Kün minessâcidîn” “Secde edenlerden ol!” buyurmuştur.

Fâtiha Kur’ân’ın özeti olduğu gibi, namaz da bütün ibadetlerin özetidir. O halde gerçek ve hakikî Âdem, namazını kılan insandır. Çünkü Cenab-ı Hak Kurân’da, “Muhakkak ki ben, cinleri ve insanları namaz kılıp ibadet etsinler diye yarattım” buyurmuştur.

Evet bir insan; kalbinde iman, kalıbında namaz, sıdk, takva ve güzel ahlâkı ile değer kazanır.

Evet, “Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münasip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu gör.” (Sözler, s. 28.)

İman, İslâm, ihlâs, ilim, okuma, yazma, dinleme, sıdk, güzel ahlak, namaz, sabır, şükür, şevk, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)