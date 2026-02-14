"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Cenaze nasıl defnedilir?

İbrahim Günaydın
14 Şubat 2026, Cumartesi
Cenazeyi, yüzü kıbleye dönük olarak kabre koymak vâcibdir. Sağ yanı üzere koymak sünnet-i seniyyedir.

Cenazeyi kabre indirenlerin, “Bismillahi ve alâ milleti resûlillâhi” demeleri müstehabtır.

Kabir nemli ve yumuşak ise, cenaze sanduka içine konabilir. Aksi takdirde 4 mezhebe göre mekruhtur.

Cenazeye katılanlardan bâzıları sanki düğüne gelmiş gibi davranıyorlar. Cenazeye katılan kişi, kendinin de bir gün toprak altına girip hesap vereceğini düşünmeli ve ibret almalıdır. Ölüm nasihatına kulak tıkamamalıdır. Ölenler için dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Cenaze kabre konulduktan sonra, orada hazır bulunanların her birisinin, iki avucuyla toprak atmaları müstehaptır.

Toprak atarken birinci atışta “Minhâ halaknâküm” “Sizi topraktan yarattık”; ikinci atışta “Ve fîhâ nuîduküm” “Ve sizi oraya iâde edeceğiz”; üçüncü atışta “Ve minhâ nuhricuküm târeten uhrâ” “Ve sizi tekrar toprağa iâde edeceğiz” âyetini okumaları müstehabdır. (Tâhâ Suresi: 55)

Cenazenin gündüz defnedilmesi müstehab, gece defnedilmesi ise câizdir. Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem definden sonra kabrin başında durur ve “Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyin. O şu anda hesâba çekilmektedir” derdi. İşte bu bakımdan cenazeye katılanların dua ve istiğfarda bulunmaları sünnet-i seniyyedir.

“Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.” (Mektûbât, s. 273.)

İman, İslâm, ihlâs, istiğfar, dua, af, mağfiret, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yağışlı hava hâkim

    Fransa’da 900 bin hane karanlıkta

    Gazze halkı çadırlarda Ramazan'a hazırlanıyor

    61 milyon kişi risk altında, ama hazırlık yok

    Dilipak: Dönüştürmek isterken dönüştüler

    Süreç demokratik reformlarla başarılı olur

    İsrail hapishaneleri işkence merkezi

    AKP özelleştirme şampiyonu

    Boğaz köprüleri ülkenin can damarlarıdır

    NY Times: ABD savaş gemileri Orta Doğu’ya gönderiliyor

    Akaryakıt 57 lirayı aştı

    Trafik kanunu yenilendi: Cezalar el yakacak

    Merkezden itiraf: Tahminlerimiz tutmadı

    200 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı var

    Emekliler isyanda: Akşam pazarı da artık ucuz değil

    Adalet Partisi’nin 65. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

    Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor

    Dünya bizi böyle gördü: Meclisteki arbede dünya basınında

    DEM: Uzlaşma zemini var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.