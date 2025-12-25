"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kul hakkına riayet etmeyenlere acınır

İbrahim Günaydın
25 Aralık 2025, Perşembe
İslâm’ın temeli sıdk, sadâkât, dürüstlük, doğruluk ve güzel ahlaktır.

Cenab-ı Hak doğru, dürüst, sözünde duran ve  güzel ahlâk sahibi insanları sever. Cenab-ı Hak, sözünde durmayan, verdiği sözden cayan, yalan yere yemin eden ve işçinin hakkını tam olarak vermeyen kimseleri sevmez.

Allah (cc), çalıştırdığı insanın ücretini noksan veren veya hiç vermeyen kimselerin düşmanıdır. Çünkü, çalışanın hakkını vermemek zulümdür ve insana yapılan en büyük saygısızlıktır. İş yerlerinde günde; 8, 10, 12 saat veya daha fazla çalışanlar var. İşveren, çalıştırdığı personelin hak ettiği ücreti tam olarak vermelidir. İşveren, çalıştırdığı kimselerin özlük haklarını korumalı yeterli izin ve dinlenme hakkı tanımalıdır.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, “İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz” buyurmuştur.

Allah, işçinin hakkını tam olarak vermeyen kişinin hasmı ve düşmanıdır. Cenab-ı Allah, çalıştırdığı  kimsenin ücretini noksan veren veya geç veren insanın düşmanıdır.

Allah (cc), işçiyi fazla çalıştıran ve bu fazla çalışmanın ücretini vermeyen insanın düşmanıdır. Cenab-ı Hak, kul hakkına rivayet etmeyen, çalıştırdığı kimseye köle muamelesi yapan ve yaptığı yeminini bozan kimselerin düşmanıdır. 

Cenab-ı Hak, çalıştırdığı insana değer veren ve onun hakkını veren kimseden razı olur. Ve onu iki dünyada da mükâfâtlandırır. Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre, Nebiyy-i Muhterem sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allâhu Teâlâ buyurdu ki: Ben kıyâmet gününde şu üç çeşid insanın hasmıyım, düşmanıyım:

1- Benim adıma and içer,  sonra yeminini bozar, yerine getirmez.

2- Hür bir adamı köle diye satar.

3- Bir iş gördürmek için bir işçiyi tutar, işini gördürür de sonra ücretini vermez.” (Buharî)

İman, İslâm, ihlâs, sıdk, doğruluk, hak, hukuk, adalet, şevk, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

    Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

    Gazze'yi yine tehdit etti

    Masada alın teri temsil edilmedi

    İfade hürriyetine darbe vuruluyor

    Sır dolu uçak kazası

    Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'

    Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı

    Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar

    Maduro: BMGK'den "ezici destek" aldık

    Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici

    Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım etti

    Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

    Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

    'Dün geceden beri yoğun hava saldırısı altındayız'

    Türk-İş’e açlık sınırı eleştirisi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.