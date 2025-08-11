ŞİİR - Genç Yorum dergisi Ağustos 2025 sayısından alınmıştır.
Bilmem kaç ömür geçti aklımdan
Aynı taşa kaç defa vurdu deniz
Bir örtü çekilir bu akşam kanımdan
Dalgalar bu akşam hiç olmadığı kadar sessiz.
Farklı gayelerle bakan dört çift göz var ufukta
Birinin derdi beka, birinin para, diğerlerininse aş
Ufukta batarken güneş her âkıl biraz arafta
Martıya simit düştü bu akşam kargaya ise taş.
Gökte mordan sarıya bir renk cümbüşü
Bu akşam renkler hiç olmadigi kadar aziz
Dünya mey bu insanlar aşk sorhoşu
Bir şiir var tekrar ettiğim, Yahya Kemal’den “Deniz”:
“Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla balıkta
Kuşlar gibi yalnız yapayalnızdım açıkta
Şehrin eleminden uzak bir merhaledeydim
Fanileri gökten ayıran perdeye değdim.”
İBRAHİM YASİR