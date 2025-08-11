ŞİİR - Genç Yorum dergisi Ağustos 2025 sayısından alınmıştır.

Bilmem kaç ömür geçti aklımdan Aynı taşa kaç defa vurdu deniz Bir örtü çekilir bu akşam kanımdan Dalgalar bu akşam hiç olmadığı kadar sessiz. Farklı gayelerle bakan dört çift göz var ufukta Birinin derdi beka, birinin para, diğerlerininse aş Ufukta batarken güneş her âkıl biraz arafta Martıya simit düştü bu akşam kargaya ise taş. Gökte mordan sarıya bir renk cümbüşü Bu akşam renkler hiç olmadigi kadar aziz Dünya mey bu insanlar aşk sorhoşu Bir şiir var tekrar ettiğim, Yahya Kemal’den “Deniz”: “Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla balıkta Kuşlar gibi yalnız yapayalnızdım açıkta Şehrin eleminden uzak bir merhaledeydim Fanileri gökten ayıran perdeye değdim.” İBRAHİM YASİR

