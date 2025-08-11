İşin İçinde İmtihan Var

Musibetlerin dilini anlıyor muyuz? Musibetler düşmanın attığı kurşunlar değildir. Musibetler hasımların attığı kazıklar hiç değildir.

Musibetler dosttan gelen iltifatlar mıdır? Ama iltifata da benzemiyor. Çünkü can yakıyor. Acıtıyor. İncitiyor. Üzüyor. Ağlatıyor.

Musibetlerin dili ne diyor? Kime diyor? Neden diyor?

Kur’ân buyurur ki: “Andolsun, biz sizi biraz korku, biraz açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele.1

İşin içinde imtihan var, denenme var, sınanma var; bu belli!

Ha, o zaman işin rengi değişiyor. Denenmede biz, imtihanı geçebilecek miyiz; ona bakmalıyız. Denenmenin zorluğuna değil. Öyleyse, denenme ne kadar zorsa, neticesi o denli bize yakın gelecektir, denebilir. Denemeyi başarırsak, neticede -inşallah- rahmeti de kendimize yar buluruz.

İşte o zaman, biz başardık demektir!

İmtihana yenik düşersek ise, yine rahmetten ümidimiz olmakla beraber, o da bizim bedbahtlığımız olur.

Allah Böyle Adalet Ediyor!

İmtihana nasıl yenik düşülür? Bir musibet gelince isyan edersek… Veya şükrü bırakır, küfre girersek... En azından, Allah’ın rahmetinden şüphe etmeye başlarsak… İmtihana yenik düşmüş oluruz. O bizim cezamızın bir parçası olur.

Öyleyse musibetlerin dilini okumamız gerekiyor. Musibetler bizimle anladığımız dilden konuşuyor çünkü.

Madem ki Allah’ın kuluyuz; hayatımızda musibetler olacak! Çünkü Allah böyle adalet ediyor. Çünkü nice yanlışlarımız var. Telafisi lazım! Birisi affa uğrasa, bir diğeri için mutlaka hesap var. Ama iş musibetlerle telafiye uğrarsa, belki hesabımız da kolay olur.

Mahşere gitmeden ödemek bu yüzden daha mantıklı ve daha ulaşılır bir rahmet tecellîsidir. Belki de hepsini bu şekilde öderiz. O nasıl dilerse…

Kitap Dağıtımına Destek Verebilirsiniz!

Elimizde bir kitapçık var, Yeni Asya yayınlarından çıkan. Musibetlerin dilini bize anlatıyor. Bu kitapçık Medrese-i Yusufiye ekibi tarafından hediye ediliyor.

Medrese-i Yusufiye ekibi diyor ki:

“Tüm Türkiye’de özellikle de İzmir’de yaşanan büyük yangınlar sadece evleri, ormanları değil, nice gönülleri de yakıp geçti. Biz de ekibimizle birlikte bölgeyi gezerek yerinde tespitler yaptık. Yangından etkilenen kardeşlerimizle görüştük. Gördük ki, bu musibet sadece maddî değil, aynı zamanda derin manevî yaralar da bırakmış.

Allah korusun, iman zaafıyla birlikte bu yaralar insanları çaresizlik, depresyon ve hatta intihara kadar sürükleyebilir. Bu yüzden Musibetlerin Dili ve Bir Teselli isimli kitaplarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık, Elhamdülillah devam da ediyoruz.

Cezaevleri ve deprem bölgelerine de ulaştırmaya gayret ediyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar malum. Bu iki kitabımıza manevî desteklerinizi bekliyoruz. Manevi yangınlara birlikte tedbir alalım.

Musibetlerin Dili kitabımız için 50 tl; Bir Teselli kitabımız için 100 tl’den alarak isteyenlere ulaştırabilirsiniz. Siz de dağıtımını sağlayabilirsiniz.

Allah ülkemizi maddî manevî felaketlerden korusun. Amin.

Dipnot:

1-Bakara Suresi: 155