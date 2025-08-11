"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Uzun Hasan ile neler yaşandı?

M. Latif SALİHOĞLU
11 Ağustos 2025, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ: 11 Ağustos 1473

İki Müslüman devletin, yahut iki İslâm ordusunun karşı karşıya gelmesi son derece hazin ve elim bir hadisedir. Hamiyet sahiplerinin içini kan ağlatacak kadar acı verir.

Ne var ki, bu tür vakalar zaman zaman kaçınılmaz olmuştur. İşte, Otlukbeli Muhrabesi de o elim ve acı hadiselerden biridir.

Çarpışan iki devletin biri Osmanlı, diğeri ise Akkoyunlu. İki devlet arasında uzun süren bir huzursuzluk vardı. İşin içine hakimiyet davası da girince, kanlı mücadele kaçınılmaz hale geldi.

«

Otlukbeli, Erzincan civarındadır. Burada savaşın neticesini gösteren tarih 11 Ağustos 1473’ü gösteriyor. Esasen, bu tarihten önce de, sonrasında da nisbeten daha düşük yoğunluklu çarpışmalar yaşandı. Ne var ki, iki taraftan birinin muharebe meydanından çekilmesi bu tarihte vuku buldu.

«

Otlukbeli Muharebesi, Osmanlı ordusunun başındaki Fatih Sultan Meh­med ile Akkoyunlu ordusunun başındaki Sultan Uzun Hasan arasında cereyan etti. 

Taraflar arasında ara ara yaşanan çarpışmalarda, her iki tarafın da kayıpları oldu ve kısmî mağlubiyetler yaşandı. Lakin, nihaî zafer Osmanlıların oldu.

Bu zaferin kazanılmasında en mühim sebep, Fatih Sultan Mehmed’in çok sabırlı davranması, işi aceleye getirmemesi ve Müslüman kanının ziyade akmasını istememesiydi.

Evet, Lemaat’te de ifade edildiği gibi “Sabrın mükâfatı zafer”dir.

«

Uzun Hasan, önüne geçilemez şekilde büyümekte olan Osmanlı devletinin bu durumunu endişe ile takip ediyordu. Siyaseten, Osmanlı’ya muhalif ne kadar devlet ve hükümet varsa, onlarla temaslar kurup işbirliği yapmaya çalışıyordu. Öyle ki, Trabzon’da bulunan Pontus Rum hanedanı ile akrabalık münasebetleri de kurdu. Meselâ, Rum İmparatoru’nun kızı Despina Hatun (Theodora Megale Komnini) ile evlendi.

Burada şu hususu da hatırlatmakta fayda var: Akkoyunlular, 1402’deki Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı’yı çöküşün eşiğine getirerek uzun bir fetret devresinin yaşanmasına sebebiyet veren Timur’a da destek vermişti.

«

Trabzon’daki Pontus Rum Devleti, Karamanoğulları Beyliği, Venedikliler gibi Osmanlı muhalifi hükümetlerle açık-gizli ittifaklar peşinde koşan Uzun Hasan’ın bu tavrını tesbit eden Sultan Fatih, bizzat ordusunun başına geçerek Şarkî Anadolu’ya doğru harekete geçti.

Erzincan civarında (Tercan-Otlukbeli) yapılan muharebede, gariptir ki, her iki devletin de Müslüman Türk ve Türkmen olan askerleri karşı karşıya geldi. Akkoyunlu askerlerinin arasında Karaman Beyliğinin askerleri de vardı.

Neticede, on binlerce insan birbirinin kanına girip canına kıydı. 

Aralıklı şekilde devam eden mücadele, doğrusu uzun bir zamana yayılmış oldu. Zira, Şark’taki savaşlarda yıldırım hızıyla netice almak çok zor. Hatta, neredeyse imkânsız. Hem arazi şartlarının pusuya müsait oluşu, hem iki taraf askerlerinin de Müslüman olması gibi özel sebepler, kısa süre içinde netice almayı zorlaştırıyor.

Bu ve benzeri sebeple, Sultan Fatih sabırlı davranarak, mağlûbiyetin acısını hisseden Uzun Hasan tarafındaki askerlerin erimesini, gevşemesini ve kademeli şekilde bölgeyi terk ederek geri çekilmesini tercih etmiştir.

Neticede, Uzun Hasan’ın kendisi de yerine kendine benzeyen (düblör) bir asker bırakarak, muharebe meydanını terk etmek suretiyle bir nevi mağlubiyeti kabullenmiş oldu.

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Sındırgı'da bir bina yıkıldı

    Ahir zaman felaketlerinden kurtulmak

    Hac ön kayıt başvuruları yarın başlıyor

    Şiirin hakikati: Esma'ül Hüsna -2

    Ehl-i Beyt'in anlamı ve misyonu

    Almanların çoğunluğu Filistin’in ''şimdi'' devlet olarak tanımasını istiyor

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    Şeffaf komisyon kapalı toplandı

    KKM’nin maliyeti 60 milyar dolar

    Sinop, Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarında son durum?

    1,2 milyon kişi yasal takibe düştü

    Trump-Putin görüşmesi öncesinde Avrupa ülkelerinden ortak açıklama

    Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

    Arap Birliği, İsrail'e karşı acil toplanıyor

    5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı

    İsrailli 300 mimar ve şehir plancısı: Gazze'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkım yaşandı

    Brezilya'daki feci kazada otobüs ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

    Basın kartları neden yenilenmiyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.