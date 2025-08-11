"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yaban eşeklerine benzetilen kimlerdir?

İbrahim Günaydın
11 Ağustos 2025, Pazartesi
Nasihat, öğüt ve tebliğ çok önemlidir. Kur'ân ve hadisler öğütlerle doludur. Çünkü, toplumun takvâlı ve güzel ahlâk sahibi olması nasihat ve öğütle gerçekleşir.

Nasihat etmek ve nasihat dinlemek her insanın aslî görevidir. Ve her insanın nasihate ihtiyacı vardır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri bile, "Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum" diyor. Nasihat ve tebliğ dinlemeyen iki dünyada da felâket ve azaptan kurtulamaz.

Atalarımız: "Ulu sözü tutmayan ulur" demişlerdir.

Cenâb-ı Allah Gaşiye Suresinde: "Ey peygamber! Sen nasihat et ve öğüt ver. Çünkü sen ancak ve ancak nasihat etmekle görevlisin. Sen onların üzerine bir zorba değilsin." (Gaşiye: 88/21,22)

"Ey Peygamber! Sen Kur'ân ile nasihat et. Şüphesiz öğüt ve nasihat mü'minlere fayda verir." (Zâriyât: 51/55) "Ey Nebî! Sen nasihat et." (Tûr: 52/29)

Nasihat, öğüt, tebliğ ve tebşir mutlaka yapılmalı ve yaşanmalıdır. Zîra, "Lisân-ı hâl, lisân-ı kâlden daha tesirlidir."

Ahlâksızlık anarşisinden kurtulmak buna bağlıdır. "Milletin kalb hastalığı zaaf-ı diyanet ve imansızlık hastalığıdır. Bu hastalık; "İrşad ve tenvirle" tedavi edilmelidir.

Üstelik, "İnzarda ecr-ü sevap vardır." (İ.İ'câz, s.69)

Sevgili Nebîmiz (asm) "Din nasihattir, din nasihat ve samimiyettir" buyurmuştur.

"Gerçekler böyle iken onlara ne oluyor ki, onlar âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hâlâ nasihat ve öğütten yüz çeviriyorlar." (Müddessir Suresi: 74/49-51)

İşte bu önemden dolayı nasihat, öğüt, tebliğ ve tebşir yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Çünkü, "Kur'ân, insan ve cinler için nasihat ve öğütten ibârettir." (Tekvîr: 81/27)

İşte bu bakımdan; imanı korumak, takvâmızı takviye etmek tebliğ ve nasihatla olur. Âhirzamanın dehşetli fitnelerinden kurtulmak ve deccalların şerrinden kurtulmak, "Hakkı ve sabrı tavsiye etmekle ve nasihatla olur." (Asr Suresi)

Her insan; imansızlık, hayâsızlık, müstehcenlik ve ahlâksızlık yangınını nasihat suyu ile söndürmekle görevlidir. "Herkes evinin önünü temizlediğinde sokaklar temizlendiği gibi" her insan bir kişiye nasihat etse, ahlâksızlık ve hayâsızlık kirliliği de temizlenmiş olur.

İman, İslâm, ihlâs, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

