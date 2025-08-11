Nurculuk tarihine ışık tutan iki seri

Bediüzzaman Beşlemesi ve Nur Hareketi Serisi roman tadında sizlerle.

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını baştan sona roman tadında ele alan, yıllardır edebiyat ve tefekkür dünyasının takibinde olan Bediüzzaman Beşlemesi, gelişen tarihî bilgi ve belgeler ışığında yazar tarafından gözden geçirilerek yeniden yazıldı. Muhteva yönünden “Bediüzzaman Beşleme”sinin devamı olan “Nur Hareketi Serisi” de gözden geçirilmiş yeni baskısı ve yeni yazılan “İnşirah Zamanı” adlı eserin ilâvesiyle raflardaki yerini aldı.

Edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar’ın kaleme aldığı Nur Hareketi Serisinin 7 kitabı, toplamda 3608 sayfa.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatını müteakip, 1960’lardan 2000’lere Risale-i Nur Hareketi’nin serencamı... Nur Talebelerinin iman ve ihlâs ile ortaya koymuş oldukları unutulmaz hizmetler... İçtimaî-siyasî hadiseler karşısında Nur Talebelerinin oynadıkları roller ve aldıkları tavırlar... Ve acısıyla tatlısıyla yaşanan daha nice imtihan halleri...Bu iki seri Nurculuk tarihine ışık tutuyor

1. MUHABBET FEDAİLERİ

Hem bir başlangıç, hem de bir devam romanı olan eserde, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatı sonrası Nur Talebelerinin yaşadıkları hissî imtihanlar, zamanın şartlarına ve zorluklarına rağmen meşveretle şahs-ı mânevîyi meydana getirmek adına verdikleri mücadeleler ele alınıyor. Altmışlı yılların ilk yarısına tekabül eden hadiselerin İslâm Yaşar’ın Risale-i Nur hakikatleriyle harmanladığı enfes üslubuyla işlendiği, kendisini bir solukta okutan Muhabbet Fedaileri ile yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

2. İNŞİRAH ZAMANI

Edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar’ın son olarak kaleme aldığı “İnşirah Zamanı” adlı eser, Nur Hareketi Serisi’nin ikinci romanı. Altmışlı yılların son yarısı ile yetmişlerin başına tekabül eden eser, adından da anlaşılacağı üzere Nur Talebelerinin ihlâs ve tesanüd içerisinde birbirinden ve Risale-i Nur’dan aldıkları şevk ve gayretle, gönüllere inşirah ve sürur veren nice hizmet hamlelerine imza attıkları zamanları konu ediniyor.

3. SERENCAM

Nur Hareketi Serisi’nin üçüncü romanı. Eserde bir yandan Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatının Türkiye ve Balkanlar’daki yayılışı, karşılaştığı zorluklar ve etkileri anlatılırken, diğer yandan 1970’ler Türkiye’sinin siyasî ve içtimaî çalkantılarını Nur cemaatinin gözünden aktarıyor.

4. MENHUS RUH

Menhus Ruh, Nur Hareketi Serisi’nin dördüncü romanı. Adından da anlaşılacağı üzere eser, bir bakıma, insanlığı maddî-manevî felâketlere doğru sürükleyen “Menhus Ruh”unu, mahiyetini, niyetini ve hedefini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Çağımızın “felâket ve helâket asrı” olarak nitelendirildiği bir dönemde, “ehl-i hidâyet” ile “ehl-i dalâlet” arasındaki mücadeleyi ele alıyor.

5. AYNANIN ARKA YÜZÜ

Roman geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı ve geçmişten ders alarak geleceği daha iyi yaşamaya yardım etmeyi hedefliyor. Özellikle 1983’ten 1988’e kadar olan zaman diliminde, hem Risale-i Nur Hareketinin içinde gelişen olayları, hem de o dönemin Türkiye’sinde yaşananları İslâm Yaşar’ın akıcı ve okuyanı olayların içine çeken üslubuyla harmanlayarak sunuyor.

6. ALLAH BİZE YETER

Nur Hareketi Serisi’nin altıncı romanı olup, okuyucuyu 1990’lı yılların Türkiye’sinde yaşanan derin olayların kalbine taşıyor. Yazar, bu eserinde küfrü temsil eden “manevî şahsa” karşı duran, “Mehdî mânâsını barındıran şahs-ı manevînin” peşine düşerek iman-Kur’ân hizmeti gören hangi Nur cemaatinin bu manevî gücün etrafında şekillendiğini anlamaya çalışıyor.

7. TAA KIYAMETE KADAR

Ülkemizi saran birçok derde derman arayışıyla, din-siyaset-devlet ilişkilerinden cemaatler arası ilişkilere, eğitimden insana, aileden topluma uzanan meseleler karşısında mü’mince bir duruşun nasıl olması gerektiğini Risale-i Nur perspektifinden ortaya koymayı hedefliyor. “Taa Kıyamete Kadar”, iyi ve güzel olan her şeyin yitirildiği, zihinlerin ve kalplerin gri bulutlarla örtüldüğü bir dönemde Müslümanca söyleyişin romanıdır.

**

Her iki seriyi de Yeni Asya Satış mağaza ve satış noktalarıyla www.yeniasyayakitap.com adresinden temin edebilirsiniz.

Pazarlama ve Satış Servisi: 0 545 599 56 84.

Hayırlı haftalar diliyoruz. Allah’a emanet olunuz.