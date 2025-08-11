"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Türkiye Neoconları ve Nurcular…

Şükrü BULUT
11 Ağustos 2025, Pazartesi
“Demokrasi münâfıkları” olarak da nitelenen Sosyal Marksistlerin (Neoliberallerin) mahiyetini, kamuoyumuz az-çok biliyor.

Kaldı ki, 12 Eylül sürecindeki bütün programlar, icraatlar, tahribatlar, soygunlar, insaniyetin yok ediliş faaliyetleri ve toplumumuzun içine düştüğü derin bozulmanın yekûnu bu cereyana ait olduğundan, okuyucularımızın, bu demokrasi ve insaniyet düşmanlarını iyi tanıdığını düşünüyoruz.

 Fakat bazen Kemalist, bazen ırkçı, bazen halkçı ve hatta bazen akıllı, kurnaz olduğundan dolayı Hz. Muhammed’i (asm) takdir edecek kadar sağcı görünen modern Bolşevikleri, okuyucularımız pek tanıyamıyorlar. Kemalistliğe özenen cereyandaki münâfıklığın şiddetiyle, bu karışımcıların temelde inkârcı sosyalist olduklarını, dikkatli araştırmacılarımız bilirler.

İdeolojisinin temeli inkâr-ı uluhiyet, çatışma, semavi dinlere düşmanlık ve ahlâksızlık olup ulusalcı da geçinen ideolojilerin düşman tanımında, bütün Müslüman dinî cemaatler aynıdır: Süleymancı, Nurcu, Nakşibendi, Kadirî ve hatta Ehl-i Sünnet’e mensup bütün Müslümanlar… Zira davaları tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet olan tüm cemaatlere düşmandırlar. Medyalarının arşivine girdiğinizde, bahsettiğimiz hususun müşahhas örneklerinden bolca bulabileceksiniz. Kemalizm’deki samimiyetleri (M. Kemal’in; Lenin, Troçki, Freud, Marx ve Strauss gibi inkârcıları kabul eden yönünü esas alırlar) bu organizeli cereyan mensuplarına; devletin gizli-açık tüm mahfillerine vize olduğundan, onlar, demokrat olmayan hükümetler nezdinde büyük itibar görürler.

Bilhassa ihtilâl dönemlerinde, geçiş hükümetlerinde ve bahusus 12 Eylül’ün devamının zayıf iktidarlarında adeta kılavuzluk vazifesini üstlenirler. ANAP ile AKP hükümetlerindeki kılavuzlukları gibi. Hariçteki müttefikleri (Neoconlar) ile yönetimleri korkuturlar ve onları gayr-ı meşru yollarda yürütürler. Bu gruba en yakın duran ve onlarla en rahat çalışan sağdaki gurubumuzun “Siyasal İslâmcılar” olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Öneminden dolayı farklı bir yazıyla anlatılması gereken müfrit Siyasal İslâmcılarla sosyalist/Marksist devrimcilerin düşünce akrabalıklarını, başka zamana bırakalım. Şimdilik, 12 Mart müdahalesi sonrasında ortaya çıkan Erbakan-Ecevit ortaklığını ve bu ortaklığın meyvesi olan anarşistlerin affını hatırlatmakla yetinelim. 

12 Eylül hükümetlerinden AKP,  Türkiyeli  cereyanlardan  çekindiği için –çünkü haricî irtibatını iyi biliyor– onları “Cumhur İttifakı”na dâhil edemiyor. Düne kadar ülkenin ve rejimin baş düşmanı bilinen PKK’nın ilcaat-ı zamandan dolayı protokollere dâhil edilmesiyle, kılavuzcu grupların işleri de kolaylaştı. Zira DEM’in idare, ideoloji ve strateji heyetlerindekilerin ekserisi Marksizm’i benimsemiş olduklarından, AKP içindeki dindarlara ve vatanperverlere ayrılmış alan da bunlara verildi.

Görülen o ki, işi rüşvetlerle kotarmaya çalışan AKP’nin iktidarı elinden alınıyor. 12 Eylül’den bu yana ve AKP’ye destek vermiş dinî cemaatlere mensup memurları, akademisyenleri, askerleri ve bürokratları –geçmişteki “balans ayarı” döneminde olduğu gibi– bahsini ettiğimiz Marksist kılavuzların insafına bırakarak, Kemalistlerin istihbarat güçleriyle dindarları takip edip mağdur edecekler. Ve AKP de korkusundan cemaat mensuplarına sahip çıkamayacak… Korkunun gölgesi de büyüdükçe büyüyecek.

Bu yazıyı, son zamanlarda Risale-i Nur talebelerine karşı, medyada çıkan bazı haberler üzerine yazıyoruz. Bediüzzaman’ın eserlerini dikkatlice okuyanlar, talebelerinin cemaat olarak siyasete, bürokrasiye, kurumlara veya ticarete asla talip olmadıklarını bilirler. Yok, Risale-i Nurları neşrederek Türk milletinin gençliğinin imanını ve aile birliğini kurtarmayı gaye edinmiş insanları sindireceklerine inanıyorlarsa, bizatihi M. Kemal’in ve takipçilerinin tek partili dönemlerinde Nur Talebeleriyle yaptıkları mücadelenin tarihçesini yeniden okusunlar. Zulümde, istibdatta, münâfıklıkta ve dessaslıkta onları geçecek hallerinin ve zamanlarının olmadığını, kendileri de kabulleneceklerdir.

Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olan Yeni Asya’nın; altmış seneye yakındır Kemalist/komünist zulümlere karşı, bütün ehl-i imanın, sair dinî cemaatlerin ve mazlumların müdafaasını yaptığını bilen hakperestler, 12 Eylül partisine sızmış Türkiye Neoconcularının medyalarındaki yalanlara, tezviratlara ve ittihamlara beş para kıymet vermezler. Geçmişteki hadiseleri tekrar hatırlatalım. Üniversitenin Kemalist rektörü itiraf etmiş: “Eğer dediğin(iz) o cereyan Risale-i Nur ise, ne siz ve ne de Avrupa onu mağlûp edemez.”

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Sındırgı'da bir bina yıkıldı

    Ahir zaman felaketlerinden kurtulmak

    Hac ön kayıt başvuruları yarın başlıyor

    Şiirin hakikati: Esma'ül Hüsna -2

    Ehl-i Beyt'in anlamı ve misyonu

    Almanların çoğunluğu Filistin’in ''şimdi'' devlet olarak tanımasını istiyor

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    Şeffaf komisyon kapalı toplandı

    KKM’nin maliyeti 60 milyar dolar

    Sinop, Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarında son durum?

    1,2 milyon kişi yasal takibe düştü

    Trump-Putin görüşmesi öncesinde Avrupa ülkelerinden ortak açıklama

    Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

    Arap Birliği, İsrail'e karşı acil toplanıyor

    5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı

    İsrailli 300 mimar ve şehir plancısı: Gazze'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkım yaşandı

    Brezilya'daki feci kazada otobüs ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

    Basın kartları neden yenilenmiyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.