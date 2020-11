Sevgi denen duygu

Sevgi nedir? Hemen söyleyelim.

Sevgi bir duygu çeşididir. Kısaca ilgi göstermeye yönelten duygu anlamına gelir.

Birçok anlamı içinde barındırır.

Meselâ, kardeş sevgisi gibi, şefkat; yemek sevgisi gibi, zevk; spor sevgisi gibi, tercih; ya da etkilenme gibi.

Herhangi bir şeyi neden severiz?

*

Annelerimiz, babalarımız birbirini sevmeseydi var olmazdık.

Yaşayan her şey sevgi ürünüdür. Yaşayan derken, cansız varlıkları dışlamıyoruz. Bu bir dil yetersizliği, aslında her şey canlı ve yaşamakta. En basit kum tanesi bile milyonlarca atom ihtiva ediyor. Atom dediğimiz de, her şeyin yapı taşı olan küçük “canlı”lardır. Atomlar elementlerin küçük birimleridir ve birer sevgi ürünüdürler.

Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunurken, çekirdeğin çevresinde elektron bulutu vardır. Bunların farklı sayıdaki birleşimleri elementleri, elementler de bizleri meydana getirir. Atomları da bazı parçacıklar meydana getirir. Kuarklar, leptonlar, bozonlar gibi parçacıklar atomları oluştururken, kendilerinin de bazı parçacıklardan oluşması muhtemeldir .

Yani, Allah bizi seviyor ki, küçücük atom parçacıkların içine bile sevgi yerleştiriyor. Allah habibini seviyor ki, Muhammed’e (asm) muhabbet ediyoruz. Allah içimize sevgi koymuş ki, herşeyi sevebiliyoruz.

Allah’ım, bizi sevdiklerimizden ve Senden ayırma!