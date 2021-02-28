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28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Diş bakımı dinimizin de emri

İnci Karaman
28 Şubat 2021, Pazar
Sevgili arkadaşlar; Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde yirmi yaşına gelen her yüz kişiden 89’unun dişleri çürük.

Okul çocuklarının yüzde 67’si diş fırçası kullanmamakta ve yılda her 4 kişiye sadece bir diş fırçası düşmektedir.

O kadar reklâma, tanıtıma, eğitime ve teşvike rağmen diş temizliği ve bakımı maalesef istenen düzeye gelmiş değildir.

Oysa diş temizliği ve ağız sağlığı üzerinde İslâmın ilk yıllarında bile üzerinde çokça durulan konulardan birisidir.

***

Peygamberimizin (asm) hayatına ve sözlerine baktığımızda konuya ne kadar büyük bir önem verildiği anlaşılmaktadır.

Sahabiler, Peygamberimizi (asm) anlatırken onun dişlerinin inci gibi parladığını, ter temiz, bembeyaz ve ışıl ışıl olduğunu söylerler. 

Peygamberimizin (asm) Uhud Savaşı’nda kırılan dişinden başka hiçbir dişi çürümemiş ve düşmemiş, hep sağlam ve sağlıklı olarak kalmıştır.

Peygamberimiz (asm) dişini “misvak”la temizlerdi. Misvak, Arabistan’da yetişen “arak” ağacının kök ve dalından kesilerek yapılır.

Bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre Peygamberimizin (asm) zeytin dalından da misvak yaptığı olurdu.

Peygamberimiz her vesileyle dişlerini misvaklar ve temizlerdi. Özellikle abdest alırken ve namaza başlamadan önce mutlaka misvak kullanırdı. Farz ve nafile namazlar dikkate alındığında, günde beş-on defa misvak kullanırdı.

Bu sıkı ve ciddî eğitimin yanında, misvak hakkındaki hadisleri biraraya getirdiğimizde şu gerçekleri görüyoruz:

Misvak ağzı temizler. Allah’ı razı eder. Melekleri sevindirir. Gözü cilâlandırır. Ağız kokusunu ve kirini giderir. Dişleri beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir. Yemeği hazmettirir. Balgamı keser. 

Namazın sevabını arttırır. Konuşma kabiliyetini geliştirir. Mideyi takviye eder. Şeytanı küstürür. Sevapları çoğaltır. Baş ağrısını giderir.

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