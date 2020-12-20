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20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Kar rahmettir

İnci Karaman
20 Aralık 2020, Pazar
Bir sabah uyandığımızda pencereden baktık ki, her yer bembeyaz olmuş.

Evlerin çatısı, ağaç dalları, her yer kar...

Televizyonda haberlerde kocaman insanlar diyor ki, “Kar hayatı felç etti, kar insanları esir aldı, karakış vurdu” gibi iç karartıcı ifadeler kullanıyor.

Halbuki benim dedem, “Karı tatsız ve soğuk bilirler, ama o görüntünün arkasında şeker gibi tatlı sonuçları vardır, tarif edilmez” demişti.

Kitapları karıştırdım. Gördüm ki; özellikle dünyanın soğuk bölgelerinde karın önemi daha da artmakta… Sonbaharda ekim yapılan tarım arazilerinde filizlenen ekinler karın altında soğuktan korunurmuş. Yani kar, bir anne misali, yorgan gibi ekinlerin üzerini örtüyor ve koruyor. 

Akılsız ve şuursuz bir kar elbette bunu düşünemez. Ancak her şeyi gören ve bilen bir Rahim Yaratıcı’nın görmesinin ve bilmesinin bir eseri olabilir.

Kar’ın faydalarını okumaya devam ediyorum; bir diğer faydası da toprağı suya doyurmasıymış. Diyelim geçen yıl yeterli kar yağmadığı için ciddî kuraklık yaşandıysa, kıştan sonra havanın ısınması geçici olduğundan karın erimesi de yavaş olur. Bu sayede kar suyu toprak tarafından iyice emilir. Toprağa geçen kar suyu toprak gözeneklerinde derinlere doğru emilerek taşınır.

Sağlık açısında da kar çok faydalıymış. Çünkü kar mikropları kırarak havayı temizler. 

Her bir kar tanesinin kendine has bir kristal yapısı olduğunu biliyor musunuz?

Bu yapı çok ilginç geometrik desenlere sahiptir. Mikroskopta incelendiğinde kar tanelerinin kristal yapılarının birbirinin tıpatıp aynısı olmadığı görülür. Temizliği ve saflığı temsil eden melekler misali, kar taneleri gökten yere inerken onca fırtına ve tipiye rağmen birbirine hiç yapışmıyor.

Kar altında yürürken adeta başımızı okşarcasına indiklerini hissettiğiniz şey, Rabbimin şefkat tecellisinin bir örneği olduğunu anlamamız için yeterli bir sebeptir bence. Yapışarak büyük kütleler halinde inseydi, her halde yeryüzüne rahmet değil gazap yağardı.

Daha bilmediğimiz nice faydaları ve hikmetleri vardır karın. Tedbirsizlikleri yüzünden kar’dan zarar görenlerin kâbus, felâket gibi küfranı nimet ifadeler kullanmaları rahmetin kesilmesine sebep olabilir.

Onun için “kar”ı rahmet olarak gönderen Yüce Yaratan’a kar taneleri sayısınca şükürler olsun diyelim.

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