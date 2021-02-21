Üç Ayları duâ, ibadet ve tefekkürle değerlendirelim

Manevî kazancı yüksek olan aylara girdik arkadaşlar. Kuşku yok ki, bu günleri şimdiden genç yaşta değerlendirmek gerekiyor.

Çünkü; bu mübarek aylarda Mi’rac var, Berat var, Kadir Gecesi var. Var da var... Efendimiz Peygamberimiz (asm) bu gecelerin önemine çok önem vermiş ve bu gecelerde edilen duâların geri çevrilmeyeceğini söylemiştir.

Peki bu ayları nasıl değerlendirelim?

- Peygamber Efendimiz (asm) gibi Recep, Şaban ve Ramazan ayında çok ibadet edelim.

- Bediüzzaman dedenin dediği gibi, madem bu aylar, “Pek çok uhrevî faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri...” ve madem, üç ayların seksen küsûr sene manevî ömür kazandırdığını haber vermiş... O halde bol bol duâ, ibadet ve oruç tutmalıyız.

- Çokça duâ edelim.

- Kur’ân okuyalım.

- Risale-i Nur okuyalım.

- Gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi kötülüklerden uzak tutalım.

- İman hakikatlerini okuyup imanımızı kuvvetlendirelim.

*

Evet arkadaşlar;

Madem manevî iklime girdik, üç aylarımızı çok iyi değerlendirip sevap defterimizi kabartalım. Rabbim Recep, Şaban ve Ramazan’ı bize mübarek kılsın. Amin.