Okullar açıldı mı?

Sevgili arkadaşlar, kimi yerde okullar açıldı, kimi riskli bölgelerde okullar henüz açılmadı.

Okulunu özleyen arkadaşlarımız sınıflarına koşa koşa gitti. Demek okul sadece tatilde özlenmiyormuş. Pandemi sürecinde hep tatil olsun diyen arkadaşlarımız, evde kaldığı süre içinde hem okulunu, hem sınıfını, hem de öğretmenlerini çok özledi... Ki, “okullar açıldı” haberi karşısında adeta havalara uçtu. Demek ki neymiş; okulun kıymetini iyi bileceğiz. Demek ki neymiş; öğretmenlerimizin kıymetini bileceğiz. Demek ki neymiş; arkadaşlarımızın değerini şimdiden anladık. Bundan sonra, elimizdekinin kıymetini elimizden gitmeden önce anlayacağız. * Eğitim hayatımızı özledik. Öyle ki, eğitim, hayat standardımızın yükselmesini ve hayattan zevk almamızı sağlar. Bu iki nokta önemli; hayatın zevkini çıkarabilmek ve tadına varmak, ancak onu daha iyi anlamak ve anlam yüklemekle mümkün. Eğitim, kişiye okul hayatının ilk yıllarından başlayarak dünyayı daha iyi tanımasına imkân verecek bilgiler yükler. İlkokul hayatın ve temel ilkelerinin ve kavranlarının anlaşılmasını amaçlar. Ortaöğretimde verilen sosyal dersler, toplum olaylarını, fen dersleri ve kâinat olaylarını kavratmayı amaçlar. Yükseöğretim ise; kişiye hayatını kazanabileceği bir meslek edinmesine imkân verir. O halde hep birlikte söyleyelim: Yaşasın eğitim!

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