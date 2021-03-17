Arkadaşlar, Mart ayının sıcaklığına aldanmayalım ve sağlığımıza dikkat edelim.

Hani atalarımız demiş ya; “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.”

Bu ayın sıcak olduğuna aldanmamamız gerektiğini ifade ettikleri için bu söz söylenmiş. Bu mevsim, ilk bahardan çok, kışa yakındır. Zamanla güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuk şiddetini azaltmaz.

Eskiler çok iyi bilir; bu günlerde yakacak tükenir, insanlar zor durumda kalır ve evde bulunan kazma-kürek saplarını bile yakmak zorunda kalırlarmış.

Her ne kadar sobalı evler olmasına rağmen, doğal gaz tüketen evlerimiz de var. Araçlar değişse bile atasözlerimizin hakikatleri değişmiyor.

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Dışarı çıktığınızda, okula gittiğinizde kalın giysilerimizi giymeye devam edin. Büyüklerinizin sözünü dinleyin ve asla uyarıları kulak arkası etmeyin.

Zira, iki tehlike dışarıda bizi beklemeye devam ediyor;

- Korona-virüs,

- Soğuk hava...

Maskelerimizi takalım, kışlık elbiselerimizi giymeye devam edelim.