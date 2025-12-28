"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gündüz uyur, gece uçar

İrem ÖZDEMİR
28 Aralık 2025, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Merhaba can kardeşler,

Ay çıkınca uçar, güneş doğunca kaçarım. Bil bakalım ben kimim? Evet evet, doğru bildin. Ben bir yarasayım. Ama sakın korkma. Ben vampir değilim, sadece gece vardiyasında çalışan memeli bir hayvanım. 

Uçarım ama kuş değilim

Kuşlara benziyorum ama kanatlarım bambaşka. Kanatlarım ince bir deriden, uzun parmak kemiklerimden oluşur. Yani kısacası, parmaklarımla uçarım! Ayrıca kanatlarım sadece uçmak için değil, vücut ısımı ayarlamak için de çalışır. Çok yönlüyüm yani.

Konum atmana gerek yok, ben seni bulurum

Ben ağzımdan ve burnumdan minicik sesler çıkarırım.

Çıkardığım ses ile oluşan ses yankısını duyar ve sinyalin ne zaman gönderildiği ve geri dönüş arasındaki süreyi, dahası çevrenin bir haritasını oluştururum. Yani gideceğim yerin konumunu belirlerim. İnsanlar radar sistemini benim tekniğimden yararlanarak öğrendi. Sence bana bunu kim öğretti? Tabiî ki beni programlayan, vazifelerimi kodlayan Allah. 

Süper kulaklarım var

Kulaklarım çok hassastır. Toprağın altındaki bir böceğin tıkırtısını bile duyarım. Kulaklarım âdeta bir dedektör gibidir. Bu sayede avımı hiç kaçırmam.

Gece sessizliğinde ben iş başındayım.

Korkma, ben senden korkarım

İnsanlara zarar vermem. Aksine, ani seslerden ve ışıklardan çok korkarım. Yani bir yarasa görürsen bil ki, asıl panik yapan benim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdi izninle kış uykuma dalıyorum. Uaaahhh… Görüşürüz, hoşça kal.

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
