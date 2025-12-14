Ben kutup ayısıyım

Hayvanlar Âlemi

Merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey Kutbu’nda yaşarım. Yaşadığım yer çok soğuktur ama ben üşümem. Çünkü vücudumda beni sıcak tutan kalın bir yağ tabakası ve sık tüyler vardır. Tüylerim beyaz görünür ama aslında saydamdır. Bu sayede karların içinde fark edilmem ve avlanmam kolaylaşır.

Derimin siyah olduğunu biliyor muydun?

Derimin aslında siyah olduğunu çoğu insan bilmez. Bu siyah deri, güneş ışığını daha iyi çekmemi sağlar ve soğukta ısınmama yardımcı olur. Üstümü kaplayan beyaz tüylerim ise sadece görünüşümü kutuplara uygun hâle getirmekle kalmaz, aynı zamanda su geçirmezdir. Bu sayede buz gibi sulardan çıktığımda çok hızlı bir şekilde ısınırım.

Çok iyi yüzücüyüm

Ben çok iyi bir yüzücüyüm. Bazen uzun bir süre hiç durmadan yüzebilirim. Bunun için büyük ve güçlü patilerimi kullanırım. En çok fok balığı yerim, çünkü yaşadığım yerde bu hayvanlar çok bulunur. Yavru kutup ayıları çok küçük doğar ve anneleri onları kar yuvalarında korur. Biz kutup ayıları güçlü hayvanlarız ama dünyanın ısınması nedeniyle buzlar eridiği için yaşamımız zorlaşıyor. Bu yüzden doğayı korumanız bizim için çok önemlidir.