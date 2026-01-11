Pofuduk beyaz tilki

Hayvanlar Âlemi

Merhaba,

Ben kutup tilkisiyim. Sana buz gibi kutuplardan sesleniyorum. Burası çok ama çok soğuk… Brrr! Ama merak etme, benim süper sıcak kürküm var. Kanada, Alaska, Rusya, Grönland ve bazen İskandinavya’da yaşarım. Asıl yurdum ise İzlanda. Orada yaşayan tek kara memelisi benim.

Şiddetli soğuklara dayanabilirim

Allah bedenimi öyle harika yaratmış ki, üzerimdeki kalın kürk ve yuvarlak vücudum sayesinde -70 dereceye kadar soğuğa dayanabilirim. Yazın da boş durmam. Kış için yağ depolarım.

Hava ısınırsa burnumdan ısı vererek serinlerim. Evimi sorarsan; yer altında, çok girişli tünelli yuvalarda yaşarım.

Renk değiştirebilirim

Biliyor musun? Kürküm renk değiştirebilir. Kışın bembeyaz olurum, yazın ise kahverengi, gri ya da mavimsi tonlara bürünürüm. Neden mi? Hem mevsime uyum sağlamak hem de düşmanlarımdan gizlenmek için Allah bana böyle bir özellik vermiş.