Gönen’den Medine’ye

ŞİİR

Cuma günü gecesinde, Gece saat on ellide, Büyük bir otobüs ile, Çıktık yola besmeleyle. Azaldı hüzünle keder, Kapladı gönlü sevinçler, Duada niyazda diller, Gidiyoruz sühûletle. Tilavet-i Kur’ân ile, Zikir, fikir, şükür ile, Arada bir sohbet ile, Ulaştık güzel İzmir’e. Bekledik bir süre orda, Şehrin havaalanında, Geçti kontrolden her eşya, Bindik uçağa sevinçle. Rotarsız, hem de çabucak, Kalktı saatinde uçak, Arttı bizde arttı merak, Çıktık yola bilet ile . Özlem yüklü nice yollar, Hasret içinde gönüller, Sevgi dolu hasbî diller, Gidiyoruz uçak ile. Geçti yolculuk çok rahat, Sürdü yol üç buçuk saat, Dilde zikir şükür taat, Vardık şevkle Medine’ye. Şükür Rabbim şükür nice, Geldik mübarek yerlere, Güç ver Rabb’im, güç ver bize, Ulaştık emin beldeye, Ulaştık mübarek şehre.

