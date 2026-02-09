"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İsa Yakan
09 Şubat 2026, Pazartesi
ŞİİR

Doğru olsun özün sözün 

Uzak uzak dur nadândan 

Ak pak olsun nurla yüzün 

Uzak uzak dur nadândan 

 

İlimle artır bilgini 

Arındır kirden nefsini

Üzme fazla çok kendini 

Uzak uzak dur nadândan 

 

Aç elleri yalvar Rabb'e 

İste hacetini iste 

Çekme elem,çekme çile 

Uzak uzak dur nadândan

Okunma Sayısı: 239
