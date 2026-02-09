ŞİİR

Doğru olsun özün sözün Uzak uzak dur nadândan Ak pak olsun nurla yüzün Uzak uzak dur nadândan İlimle artır bilgini Arındır kirden nefsini Üzme fazla çok kendini Uzak uzak dur nadândan Aç elleri yalvar Rabb'e İste hacetini iste Çekme elem,çekme çile Uzak uzak dur nadândan

Okunma Sayısı: 239

