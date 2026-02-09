09 Şubat 2026, Pazartesi
ŞİİR
Doğru olsun özün sözün
Uzak uzak dur nadândan
Ak pak olsun nurla yüzün
Uzak uzak dur nadândan
İlimle artır bilgini
Arındır kirden nefsini
Üzme fazla çok kendini
Uzak uzak dur nadândan
Aç elleri yalvar Rabb'e
İste hacetini iste
Çekme elem,çekme çile
Uzak uzak dur nadândan
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.