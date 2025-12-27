ŞİİR

Gittin gideli sen, arttı hüzünler, Düştü gönle firak gam ile keder, Azalmıyor artıyor bak kederler, Uzaktasın bizden, uzakta anne. Arttı nice yıl yıl sevgim çok sana, Yalnızım gurbette, yalnızım ana, Olsaydın verirdin sen moral bana, Uzaktasın çok sen, uzaktasın anne. Gittin gideli bak arttı hüzünler , Geçti uzun zaman, geçti seneler, Yordu beni hayat, yordu gam keder, Uzaktasın benden, uzakta anne. O güzel sözlerin öğüttü bana, Verirdin ümitle şevk her insana, Nurlu olsun kabrin nurlu çok ana, Uzaktasın şu an, uzaktasın anne...

Okunma Sayısı: 147

