ŞİİR

Güzel bak güzel söyle Düzü yokuş eyleme, Üzülme, çok üzülme, Ayrılma doğruluktan. Nerede olursan ol, Oku, yaz, dinle bol bol, Budur güzel zengin yol, Ayrılma doğruluktan. Akı ak bil, karartma, Gönlüne keder atma, Sözü fazla uzatma, Ayrılma doğruluktan. Üzülme, çok üzülme, Yolu yokuş eyleme, Sözünü güzel söyle, Ayrılma doğruluktan. İsa Yakan

