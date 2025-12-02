“Süreç”in Suriye ayağındaki çarpıklık

Terörist başının “muhatap ve ortak” edildiği “süreç” tam bir muammaya dönüşmüş. AKP ve MHP’li üyelerin derin suskunluğu sürerken, bir tek DEM’li üyenin demeçleriyle değerlendiriliyor.

Öncelikle Meclis Başkanlığı’nın Öcalan’ın 27 Şubat’ta “bütün PKK unsurlarının silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı” kapsamında terör örgütünün “Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi”nin nazara verilmesiyle PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin “silah bırakıp Suriye ordusuyla entegresi” konuşuluyor. Öcalan’ın “Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceği” vaadiyle “süreç’in ‘Suriye’deki yol haritası”nı çizdiği söyleniyor.

Peşinden heyetteki üç kişiden biri olan DEM sözcüsü ile Eş Başkanlarının, “görüşmenin olumlu geçtiği”ne dair “Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli önerilerin yapıldığı” demeçleri “süreç”in Suriye ayağındaki gelişmeleri gündeme getiriyor.

“SURİYE PKK’SI”NIN “DEVLETLEŞMESİ” KARARTILIYOR…

Bu durumda “iktidara iliştirilmiş medya”nın “Öcalan’ın, SDG’nin Suriye’ye entegresinde net mesaj verdiği, PYD/YPG’nin ‘yeni Suriye’nin bir parçası olmasını önemsediği” güzellemeleri gırla giderken, PYD/YPG komutanı Mazlum Abdi’nin Şara ile 10 Mart’ta Şam’da imzaladığı “mutâbakat”a uyulacağını ileri sürmeleri çarpıcı.

Belli ki terörist başının “baş aktörü” haline getirilmesiyle Cumhurbaşkanı’na daimî başkanlık yolu”nun açılmasına ve Saray iktidarının ikamesine boca edilen “süreç”in halk nezdinde itibar görmemesine karşı bu kez canhıraş “Suriye’de çözüm” propagandasına sığınılıyor.

Kandil’deki terör örgütü elebaşlarının yanısıra başta Öcalan’ın “manevî oğlu” Abdi olmak üzere SGD yöneticilerinin “Apo’nun çağrısının muhatabı olmadıkları, silâh bırakmalarının ve örgütlerini feshin mevzubahis olmadığı” restlerine karşı bile bile gerçekler karartılıyor.

Basit uydurmalarla sanki “YPG/PYD’den isim değiştiren SDG silah bırakmış, kendini feshetmiş ve devlet kurmaktan vazgeçmiş” havası pompalanıyor.

ABD’nin 50 bin TIR ve yüzlerce kargo uçağı dolusu silahla İngiltere ve İsrail’in desteğiyle 100 bin silahlandırıp Suriye’nin kuzeyinde ülkenin yüzde 30’nu kapsayan petrol ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 80’ninin yer aldığı topraklarda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin, Türkiye’nin dibinde “özerklik”ten “ikinci İsrail” işlevli “koridor devlet” kurma atraksiyonunu karambola getiriliyor.

“SURİYE’Yİ TEFRİKA İFSADI PLÂNI”

Görünen o ki Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı BOP’la dayatılan Amerikalı Philip Gordon’un başında bulunduğu ve İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un deşifre ettiği “Gordon plânı”yla “Suriye’nin federalizmle kuzeyinde PYD/YPG üzerinden “Kürdistan”, ortasında Şam-Halep bölgesinde “Sünni Arap”, batısında Lazkiye - Tartus hattında “Nusayristan” - ‘Alevistan, ve güneyinde İsrail’in güdümünde “Dürzistan”la dörde bölünmesi emperyal “tefrika ve ifsad plânı” devrede.

Ve Süveyda’dan SDG’nin kontrolündeki Haseke’ye uzanan “Davut koridoru”yla İsrail Millî Güvenlik Kurulu’nun raporuyla “Nil’den Fırat’a ‘arz-ı mev’ud’da (vaad edilmiş topraklar”da) ‘büyük İsrail” hesabına “Ortadoğu’yu parçalama plânı” uygulanıyor. Küresel işgalcilerin tahrik ve tefrika projeleriyle Suriye resmen dörde parçalanıyor; bunun altyapısı hazırlanıyor.

Bu açıdan, kendilerini akıllı bütün milleti avare ve sersem sanan “yandaş yorumcular”ın hâlâ Trump’un Beyaz Saray’da Erdoğan’la görüşmesinde ekibine “Türkiye aleyhinde bir şeyi bana getirmeyin” lâfına atıfta bulunmaları ibret verici.

Özetle, içte ekonomik çöküşle, dışta dış politikada itibarsızlığın zirve yaptığı vartada ABD’nin işgal ortaklarıyla palazlandırıp bölgenin başına musallat ettiği “Suriye PKK’sı” SDG’nin tasfiyesini istediği” çarpık yanıltmaları sırıtıyor.

Zira gerçeklere rağmen uyduruk oyun ve oylamalar artık tutmuyor.