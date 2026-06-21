ŞİİR - İSA YAKAN

Beynimin içinde cevap bekliyor, Birbirinden ayrı duygu fikirler. Hazırda orada çoğu öylece, Şâyeste çözüme özde fikirler. Duygular duygular, ince duygular, Duygular duygular, sade duygular. Beni benden alıp götürdü hâller, Canlandı zihinde, bir bir hayâller, Küçük bir ev yanında farklı güller, Àheste çözüme gizde fikirler. Fikirler fikirler, nice fikirler, Fikirler fikirler, zinde fikirler. Verilmiş her ferde nice duygular, Sual sual içi mühim sorular, Elzem her birisi sade bulgular, Âmâde çözüme gözde fikirler. Duygular duygular, ince duygular, Duygular duygular, sade duygular. Âheste çözüme gizde fikirler, Bende”ben”i çinde, ince fikirler, Âmâde çözüme gözde fikirler, Şâyeste çözüme özde fikirler. Fikirler fikirler, nice fikirler, Fikirler fikirler, zinde fikirler...



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