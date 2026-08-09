ŞİİR

Ayet ayet nazil oldu bak Kur'ân, Ferahlar gönüller, ferahlar her an, Artar O'nun ile fazilet, iman, Devadır dertlere devadır Kur'ân. Tanırız O'nunla Hâlık’ımızı, Biliriz ilmiyle kulluğumuzu, Aydınlatır nurla yollarımızı, Devadır kalplere devadır Kur'ân. Resûl-i Ekrem'e Hakk'tan mu'cize, Teşvik eder bizi ol saadete, Erdemle doğruya ve adalete, Devadır bizlere devadır Kur'ân. Devadır o deva nice dertlere, Mutluluk sunar her zaman bizlere, Huzur verir huzur verir fertlere, Devadır beşere devadır Kur'ân. İsa Yakan

Okunma Sayısı: 691

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.