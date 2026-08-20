ŞİİR

Üzme sakın kimseyi, Kaç günahtan dur geri, Mukayyet ol kendine, Koru kendini, koru! El işine karışma, Şerli ise bulaşma, Hak yoldan uzaklaşma, Koru kendini, koru! Sözlerin parlak olsun, Kelâmın berrak olsun, Gönül evin pak olsun, Koru kendini, koru!

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