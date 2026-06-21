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21 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

SARIL ÜMİDE

İsa Yakan
21 Haziran 2026, Pazar
ŞİİR - İSA YAKAN

Üzme çok kendini birazcık dinlen,

Ver kendine biraz ver çeki düzen, 

Akıyor zamanda an, akıyor hâlden,

At fecirde hüznü, düşme yeise.

   

Canlı kıl gönlünde yeşert ümidi, 

At yürekten at gam ile kederi, 

Köreltme ruhunda köreltme azmi,

Dur rahatla biraz, sarıl ümide. 

      

Boğmasın elemler dilde sevgiyi,

Azaltmasın onlar sende ilgiyi,

Yaşat her dem yaşat kalpte sevgiyi,

At seherde hüznü, düşme yeise. 

  

Bak gökyüzüne bak ufka sessizce,

Biraz dur dur biraz, bekle öylece,

Bak maziye içten bak da fikreyle,

Dur rahatla biraz, yönel ümide.

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