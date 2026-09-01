ŞİİR

Olmaz onda şerle ket, Elzem müsbet hareket, O ki lütuf inayet, Elzem müsbet hareket. Şartlar olsa da ağır, Şenlenir nice bağır, Verir o kula sabır, Elzem müsbet hareket. Dilşâd olur ilgiden, Korur bizi menfîden, Abes işle eksiden, Elzem müsbet hareket. Emanet her şey Hak'tan, Uzak dur kabalıktan, Ayrılma hak hukuktan, Elzem müsbet hareket.

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.