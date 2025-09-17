"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Fedakâr bir "Risale-i Nur işçisi": Abdülmalik Atom

İsmail TEZER
17 Eylül 2025, Çarşamba
Risale-i Nur hizmetinin tarihi, yalnızca ön safta görünen simalardan ibaret değildir.

O tarih aynı zamanda, perde arkasında sessiz fakat azimli bir şekilde çalışan, alın terini ve ömrünü bu davaya adayan “isimsiz kahramanların” destanıdır. İşte bu kahramanlardan biri de, Samsun’un Alaçam ilçesinde 1959 yılında dünyaya gelen Abdülmalik Atom idi.

Genç yaşta başladığı tahsil yolculuğu, 1976’da Samsun Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi’nden, 1983’te Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezuniyetle tamamlandı. Fakat onun asıl hayat vazifesi, mesleğinin sınırlarını aşarak, Risale-i Nur’un neşrine hizmet oldu. Daha üniversite yıllarında gönül verdiği Yeni Asya Neşriyat, ömrünün en mühim sahnesine dönüştü.

Atom, bu sahnede sadece bir görevli değil, adeta bir işçi gibi, geceli gündüzlü çalışan, yorulmak nedir bilmeyen bir emekçiydi. Özellikle 90’lı yıllarda Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk defa lugatçeli, dipnotlu ve indeksli olarak neşrinde yaptığı “tanzim, tertip, tashih” çalışmaları, kıymeti ölçülemeyecek bir hizmettir. O satırların arkasında, satır satır tashih eden, kelime kelime üzerinde duran, göz nuru döken bir fedakârlık vardır.

Yalnız Risale-i Nur değil, dönemin gençlerine ışık tutan “İlim-Teknik Serisi” de onun emek verdiği hizmetlerin arasındaydı. “Uçuş Mucizesi” ve “Yaşamak İçin” adlı kitaplarıyla bilimin hakikate açılan kapılarını genç dimağlara tanıttı.

Abdülmalik Atom, sadece bir yayıncı değildi; aynı zamanda Umumî Meşveret Heyeti Sekretaryası’nda yıllarca sekreterlik yaparak hizmetin içtimaî yönüne de omuz verdi. Onun titizliği, dakikliği ve sadakati, hizmet arkadaşlarının daima şehadet ettiği vasıflarındandı.

Hayatının son günlerinde ise kaderin ağır bir imtihanı ile yüzleşti. Covid-19 sebebiyle kaldırıldığı İstanbul-Esenyurt’taki bir hastanede, 17 Eylül 2021’de, 62 yaşında rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Arkasında ne makam, ne servet bıraktı. Fakat çok daha büyük ve kalıcı bir miras bıraktı: Fedakârlık, sadakat ve Risale-i Nur hizmetine adanmış bir ömür.

Onu tanıyanların diliyle, Abdülmalik Atom kelimenin tam anlamıyla bir “Risale-i Nur işçisi” idi. Bugün elimizde tuttuğumuz, okuduğumuz, istifade ettiğimiz Külliyatın düzgün ve erişilebilir bir halde neşredilmesinde onun alın teri, gayreti ve duası vardır.

Rabbimiz, bu emekleri kendi dergâhında kabul eylesin. Ruhu şad, makamı Cennet olsun.

    GÜNDEM

