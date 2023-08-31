"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tatil anlayışımız üzerine

İsmail TEZER
31 Ağustos 2023, Perşembe
En yaygın ve bilinen anlamıyla “işlere ara verip dinlenme faaliyetine geçmek” olarak ifade edebileceğimiz “tatil”le ilgili elbette farklı anlayış ve yaklaşımlar vardır ve olacaktır.

Tatil, kimilerine göre ‘tatil merkezleri’ne gidip imkânlar ölçüsünde güzel vakit geçirmek, kimilerine göre hem sıla-i rahim hem de dinlenme maksadıyla memleket havası solumak, belki kimilerine göre bir süre yalnız kalıp ‘kafayı dinlemek’, kimilerine göre yeni yerler keşfetmek amacıyla yollara düşmek, kimilerine göre gezi-gözlem-tefekkür maksatlı seyahate çıkmak vs. olabilir.

Aslında hepsinin de ortak noktası, uzun süre devam eden meşgalelere bir müddet ara verip başka şeylerle meşgul olarak, sâir zamanlarda yapmaya fırsat bulunamayan faaliyetleri yapmak, böylelikle ‘dinlenme’yi de gerçekleştirmek.

Buradaki mühim nokta, tatilin insan fıtratına aykırı olmayacak tarzda şekillenmesi, meşru dairede keyfe kâfi gelecek zevk ve lezzetleri aşmaması, aslî vazifeleri ‘tatile uğratmaması’ gibi hususlar olsa gerek.

Elbette istirahate, hem biyolojik anlamda hem de zihnî ve psikolojik olarak muhtaç olan varlıklarız. İnsan böylelikle enerjisini tazeler ve çalışmak için yeni bir şevk elde eder. Bu, yapılan işin verimliliğini de arttırır. Aslında bu anlamda tatil; ‘çok önemli ve kaliteli bir zaman dilimi’dir de.

Mesela şu satırlara bir bakalım:

“Kaylûledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duhâ vaktinden, öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber, Ceziretü’l-Arabda, vaktü’z-zuhr [öğle vakti] denilen şiddet-i hararet zamanında bir tatil-i eşgal [işlere ara vermek], âdet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan, o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir...” 

Burada ‘kaylule uykusu’ anlatılırken, bu maksatla kısa bir ‘öğle tatili’ yapmanın aslında sünnet-i seniyye olduğu da ifade edilmiş oluyor. Aynı bahiste, sıcağın şiddetlendiği bir zamanda meşgalelere yarım saat de olsa ara vererek kaylule uykusuna yatmanın, ‘dinlenme, çalışma verimliliği ve bereket’ açısından ehemmiyetine de dikkat çekiliyor. Bu misal; haftalık ve senelik tatillere de tatbik edilebilir elbette.

Belki de tatili, -İnşirah Suresi’nin verdiği mesaj doğrultusunda - bir meşgaleden diğer bir meşgaleye, bir faaliyetten başka bir faaliyete geçmek şeklinde anlamak en doğrusu. Bu zâviyeden bakınca, meselâ işlerin arasında kayluleye geçmek hem bir tatil-i eşgal hem de sünnet-i seniyye olan başka bir faaliyet. Yine yıl boyu devam eden uzun bir çalışma maratonuna, gezi, seyahat, tefekkür, sıla-i rahim gibi başka mühim meşgalelerle ara vermek de ayrı bir faaliyet.

Netice olarak diyebiliriz ki; maddî-manevî mutlu bir hayat ve verimli, sağlıklı, iyi bir çalışma için “doğru bir tatil anlayışı” da elzemdir. Bu da, İslamın ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde, “insanlığımızı ve fıtratımızı tatile uğratmayacak” bir tatil anlayışından geçiyor vesselâm.

(Genç Yorum, Ağustos-2023 sayısından kısaltılarak alınmıştır)

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Lem’alar, 28. Lem’a, 9. Nükte

2- “Bir işi bitirince bir başkasına yönel.” (İnşirah Suresi: 7.)

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19 bitmedi

    Elektronik sigara ortaokul çağına düştü

    En ucuz, insan hayatı kaldı

    Trakya’da barajlar alarm veriyor

    Sansüre sessiz kalınmamalı

    Kolej fiyatına devlet okulu

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

    Gabon'daki gelişmeleri "yakından ve dikkatle" takip ediyoruz

    İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu

    Askerlerin yönetimi ele geçirdiği Gabon'da son durum?

    Çan'daki yangın kontrol altına alındı

    Şehit Astsubay Çalgay Çorum dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bazı bölgelerde yeniden şiddetleniyor - Yunanistan'daki yangınlar 12. gününde

    Afrika'da Gabon’da da darbe oldu

    Bir toplum kesinlikle adalet olmadan yaşayamaz

    New York'tan müjdeli bir haber

    BM: Nükleer silah denemeleri yasaklansın

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde

    Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağı Danıştay'a taşınacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aklın yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorunların anası: Kemalizm
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden hak mezhepleri inkâr ediyorlar?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Tebbet Sûresinin mesajı
    Mikail YAPRAK

    Avrupa’nın aradığı
    Risale-i Nur'dan

    Kâinattaki adalet, beşere de adaleti emrediyor
    Cevher İLHAN

    Gizli “kayyım pazarlığı”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Güven sömürtgenleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.