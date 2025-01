İki soru, iki cevap (1)

1. “Allah Filistinlilere neden yardım etmiyor?”

Allah herkese yardım ediyor. Onun yardımı olmasa bir an bile ayakta duramayız. Yer ve gök Onun ayakta tutmasıyla duruyor. Her şey Onun bilgisi dahilinde. Her şeyin dizgini Onun elinde. Her ne oluyorsa, O izin verdiği ve dilediği için oluyor.

İslâm’ın tevhid inancına göre bu böyledir. Her şey Onun kontrolü altında ve bilgisi dahilindedir. O istemese bir yaprak bile kıpırdamaz, elimizi kaldırıp indiremeyiz bile.

Şimdi o soruyu tekrar soralım:

“Allah Filistinlilere neden yardım etmiyor?”

İnancımıza göre anlıyoruz ki, yaşananlar zaten Allah’ın bilgisi ve dilemesi dahilinde oluyor. İslâm inancında “Hayır da (iyilik), şer de (kötülük) Allah’tandır.”

O halde sorulması gereken asıl soru şu:

“Allah bu zulme neden müsaade ediyor?”

Çünkü Allah, bu dünyayı “imtihan yurdu” olarak yaratmıştır. Yani kullarını denemektedir.

Allah, Kur’an’da bir ayet-i kerimede -meâlen- şöyle buyuruyor:

“Öyle bir musibet ve belâdan sakınınız ki, geldiği vakit sadece zalimlere mahsus kalmaz, masumları da yakar.” 1

Evet, imtihan dünyası gereği bazen masumlar da böyle acı felâketlerde ölebiliyor. Zalimler nice acılar yaşatabiliyor. Eğer Allah buna müsaade etmeseydi, zaten imtihan diye bir şey olmazdı. Yani Allah izin vermese, elbette kimse kötülük yapamaz, zalim olamaz, kâfir olamaz… Kısacası her yer iyiler ve iyiliklerle dolardı. Cennet gibi bir yer olabilirdi burası pekâla. Ama bu, zaten var. Yani Cennet de var, birer iyilik makinaları gibi çalışan melekler de var. Allah zaten sürekli iyilik yapan kullarını yaratmış. Güzellikler yurdu Cenneti de yaratmış.

Ancak bu dünyadan maksat başka! Allah hem iyiliğe hem de kötülüğe meyilli ve kabiliyetli olarak yarattığı “insan” denilen kullarını imtihan etmek istiyor burada. Ona göre ceza veya mükâfat verecek.

Peki “Filistinlilere veya başka coğrafyadaki Müslümanlara bu zulüm değil mi? Allah’ın adaleti buna nasıl müsaade ediyor? Allah’ın onlara ne gibi bir merhameti var?” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Allah sonsuz adalet sahibidir. Onları, gösterdikleri bu sabırlarıyla imtihan etmektedir. Onlar sabırları karşılığında, fani canlarını ve mallarını Allah yolunda feda etmeleri mukabilinde öyle sonsuz mükâfatlar kazanıyorlar ki bunu tarif etmek mümkün değil. Çünkü rivayetlerde “Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşer kalbinden geçmiş” bir zevk ve lezzetler diyarıdır ebedî Cennet! Hatta oraya sıkıntılarla, şehid olarak gidenlerin, o ölüm acısını ve dünyadan ayrılık kederini çekmediği, almış olduğu o lezzetten dolayı tekrar tekrar şehit olmak istediği bildirilmiştir.

Evet, Allah’ın rahmeti, tahmin ve tarif edemeyeceğimiz kadar sonsuz ve lezzetlidir!

Allah Filistinlilerin de yanındadır kardeşim. Hem de her zaman.

(Yarın: “Peki, Allah bizi neden imtihan ediyor? Ben belki de imtihan olmak istemedim, bana sorulmadı.”)

—DEVAMI YARIN—

1- Enfal Suresi: 25.