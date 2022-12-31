2022’ye damga vuran siyasi ittifak: 6’lı Masa

Son gününe eriştiğimiz 2022 yılında ülke siyasetine damgasını vuran en önemli gelişme, hiç şüphe yok ki, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelerek güç ve işbirliği yapması.

Siyasî tarihimizde sayıları 2 ile 4 arasında değişen farklı partilerin koalisyon hükümetlerinde buluşması çok görülen bir örnek.

Ama birlikte hükümet kurmanın söz konusu olmadığı bir aşamada ilke ve prensipler temelinde yapılan bu işbirliğinin benzeri yok.

Görüş ve programları farklı olan 6 parti, ülkeyi tek adam rejiminden kurtarmak ve bu rejimin her alanda yol açtığı kronik sorunları çözmek için demokrasi, adalet ve hukuk ortak paydasında buluştular ve bu yöndeki çalışmalarını kararlı bir şekilde devam ettiriyorlar.

2022’ye girerken gündemde yeri olmayan ve adı bile geçmeyen 6’lı Masa, yıl sonunda ve yeni bir seneye girerken, tek adam rejiminin karşısındaki en kuvvetli ve iddialı alternatif olarak nazarları üzerinde toplayabildi.

Bunda, liderlerin 12 Şubat’ta başlayıp sonrasında istikrarlı bir şekilde bir araya gelmeleri ve kadrolarını da ortak çalışmalarda buluşturarak, parlamenter sisteme dönüş projesini sağlam bir zeminde olgunlaştırıp geliştirmeleri son derece önemli bir rol oynadı.

Bu çalışmalarla, gerek öngörülen hedefler, gerekse o hedeflere ulaşmak için yapılması icab edenler bütün detaylarıyla tesbit edilip mutabakata bağlanarak, tutarlı ve gerçekçi bir program ve yol haritası hazırlanıyor.

Tek adam iktidarının bütün engelleme çabalarına, kara propagandalarına, fitne sokma gayretlerine ve provokasyonlarına rağmen 6’lı Masa toplumun önemli bir kesiminde kabul gördü. Neredeyse bütün anketlerde iktidarı geride bırakması bunun ifadesi.

Çözülmesi talebiyle gündeme getirdiği ve takipçisi olduğu konuların iktidarı adım atmak mecburiyetinde bırakıyor olması da.

Artık 6’lı Masa söylüyor, iktidar yapıyor.

Gerçi bunun örnekleri henüz yeterli değil, ama 6’lı Masa isabetli bir gündem ve öncelik planlamasıyla yola devam ettiği takdirde, örneklerin devamı gelecek gibi görünüyor.

Bu gündem “Herkes için adalet, hukuk ve demokrasi” parolasıyla ve istisnasız bütün mağduriyetleri telafi hedefiyle belirlenmeli.

Seçim açık farkla böyle kazanılır.