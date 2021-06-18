Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in altıncı vefat yıldönümü vesilesiyle, son yıllarında Güniz Sokak’taki evinde yaptığımız özel görüşmelerimizden, Cevher İlhan’ın kayda geçirdiği bazı manidar notları bir defa daha aktarmak istiyoruz.

25 Mayıs 2011’deki görüşmemizden:

Beni rahatsız eden şey, neme lâzımcılıktır. Bu ülkede biz meydanlarda siyaset yaptık. Milletin meselelerini dert edindik.

Hz. Peygamberin bir hadisi var; “Birşeyi elinizle düzeltin, elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin, onu da yapamıyorsanız—en azından—buğz edin” diyor. Buğz da etmiyorsan, Peygamberimizin dediği görevi yapmıyorsun demektir.

Suçsuz ceza olmaz. Adamı yıllarca içeri atıyorsun, sonra mahkemelere veriyorsun. Ben buna isyan ediyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep isyan ettim.

8 Ekim 2011’deki görüşmemizden:

Asker zamanında biz herşeyi söyledik. Gelenler de söyledi. Söylemeye devam ettik. Ama hiç bu kadar korku olmadı.

Geldiler, “Sizin geleniniz, gideniniz çok” dediler; ben dedim ki “Kapıya nöbetçi koyun;” vazgeçtiler.

“Sabrın sonu selâmettir” diyoruz, ama haksızlığa karşı sabır, devrin zulmüne iştirak oluyor. Ayet-i kerime: “Zulme göz yumarsanız, zulme iştirak edersiniz.”

Türkiye böyle değildi…

Demokrasinin elemanları var. Birincisi siyasetçiler, ikincisi üniversiteler, üçüncüsü basın, dördüncüsü meslek kuruluşları, beşincisi sivil toplum, iş çevreleri ve saire. Ancak bunların hepsine bakıyoruz, yatık.

Halkın tabiatı, başındaki babası da olsa, bir yerden sonra bıkıyor.

Halk kendine uygun misyonu aslında arıyor. Ama destek bulmak çok zor.

Bir defa finans olayı önünde. Biz parasız-pulsuz yaptık, ama şimdi olmuyor.

Korkuların yatışması lâzım. Herkes kahraman değil. Herkes Silivri’ye gitmeye razı değil…

Üstad “Hak yolda tek başına da olsa sebat edeceksin” diyor. Misyonu ayakta tutabilmek lâzım, ayakta durması gerekiyor…

Bugüne bakmayın, keser döner sap döner, bir gün gelir, hesap döner…