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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Erdoğan’ın adaylığı ve bir an önce seçim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Aralık 2022, Çarşamba
Muhalefetin istisnalar dışında yeterince arkasında durup takipçisi olmadığı erken seçim taleplerini öfkeyle reddeden iktidar, şimdi, Erdoğan’a anayasanın kapattığı adaylık yolunu açma hesabıyla seçimi öne çekme sinyalleri vermeye başladı.

Çoktandır konuşulan Mayıs’ın yanı sıra Nisan’da seçim de telaffuz ediliyor. Muhalefetin bir kesimi iktidarın “seçimi öne çekme” girişimlerine soğuk bakarken, “Nisan başına kadar olmak kaydıyla hazırız” diyenler de var.

Erdoğan’ın adaylığının önünü kesme düşüncesiyle “erken” seçime karşı çıkılmasının kendi içinde bir mantığı olabilir, ama bize göre, hep ifade ettiğimiz üzere, zaten fazlasıyla gecikmiş olan seçimin artık bir an önce yapılması lâzım.

AKP’nin tek adam rejimine geçilirken kendi yaptığı anayasa değişikliği ile yürürlüğe giren düzenlemeye göre cumhurbaşkanı ancak iki dönem için seçilebilir, üçüncü defa seçilemez.

Bu kurala göre Erdoğan’ın artık aday olması mümkün değil. Ama sistemdeki flu alanları kullanarak ve arkadan dolanarak bir defa daha aday olma zorlamasının dayatıldığı görülüyor.

Nitekim geçtiğimiz aylarda Erdoğan “Yine adayım” derken, ortaklarından Bahçeli “Adayımız o” ifadesini kullandı, diğer ortağı Perinçek “Yeni dönemde de ülkeyi Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Ama resmiyete döküldüğünde bu iş söylendiği kadar kolay olacak gibi görünmüyor.

Nitekim YSK Başkanı İmamoğlu ile ilgili kısmı yoğun tepki alan son beyanlarında Erdoğan’ın adaylığı için renk vermedi, “Seçim süreci başlamadı ve resmen adaylık başvurusunda da bulunmadı, bu aşamada yorum yapamam, ihsas-ı rey olur” dedi ve “Erdoğan belki aday olmaz, başka birşey olur” gibi ifadeler dahi kullandı.

Bu belirsizliğin yanı sıra, “Erdoğan seçimi kazanamayacağını gördüğü takdirde aday olmaktan vazgeçebilir” yorumları da yapılıyor.

Bütün bunlar bir tarafa, Erdoğan bir kural ihlali daha yaparak aday olsa ve adaylığı YSK tarafından yine kural zorlanarak kabul edilse de, şu veya bu sebeple aday olmaktan vazgeçse de seçimin bir an önce yapılması gerekiyor.

Ne zamandır her vesileyle tekrarladığımız gibi, tek adam rejimiyle geçen her gün, her saat, her dakika... Türkiye’nin her alandaki kayıp ve zararları katlanarak büyüyor ve fatura ağırlaşıyor.

Bunu önlemenin tek yolu bir an önce seçim.

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