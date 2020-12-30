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Kararsızlara ulaşmak için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Aralık 2020, Çarşamba
Kararsızların yüzde 30’lara doğru ilerlemekte olduğunu gösteren son anket sonuçları, arayış içine giren seçmen kitlesinin giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Her ne kadar AKP Genel Başkanı “Partimize üye olanların sayısını şu kadar arttırarak bir seçimi daha garantiye aldık” anlamına gelen sözler söylese dahi iktidar blokundan kopuşun hız kesmeden devam ettiğini de.

15-20 Temmuz sürecinde, öncesinde birbirlerine demediklerini bırakmamış olan siyasî aktörlerin, onların hepsini unutarak can ciğer kuzu sarması haline geldikleri “cumhur” ittifakı, üçüncü ortağın “Biz tayin ediyoruz” dediği rotada yol alırken kendisini de, ülkeyi de her alanda çıkmaza götürüyor.

Ve toplumdan uzaklaştıkça kendi seçmen kitlesinde de büyük kopmalara şahit oluyor.

AKP’den kopanların bir kısmı, beklendiği üzere, bu partinin iktidarlarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, teşkilât yöneticisi olmuş isimlerce kurulan partilere yöneliyor.

Ama ağırlığını Z kuşağı denilen gençlerin teşkil ettiği büyük bir kesimin kararsız veya “hiçbiri” kategorisinde durduğu görülüyor.

Belli ki, iktidar politikalarından rahatsızlık duyan bu insanlar muhalefetin performansını da yeterli bulmuyorlar ve güvenebilecekleri bir siyasî adres arayışı içerisindeler.

Muhalefet partileri de bunun farkında.

Bunun gereği olarak, kararsız kitlenin şüphe ve tereddütlerini giderecek; ümit ve güven verecek politikalar geliştirmeleri lâzım.

Bu noktada, son dönemde her vesileyle vurguladığımız gibi, muhalefet partilerinin demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler, hür ve bağımsız yargı, hür basın, hür üniversite, hür toplum, hür kamuoyu, parlamenter sistem gibi ana ilkeler çerçevesinde çok kuvvetli bir dayanışma kurmaları son derece önemli.

Partiler arasındaki karşılıklı ziyaret trafiğinin sıklaşması böyle bir güçbirliğini ve Türkiye’yi içine sürüklendiği sıkıntılardan bir an önce çıkarmayı hedefleyen gerçekçi ve ikna edici bir müşterek eylem planının hazırlanıp uygulamaya konulmasını netice vermeli.

İktidarın muhalefeti iç fitnelerle karıştırma planlarına ve provokasyonlara verilecek en iyi ve güçlü cevap, bu ortak hedeflere yönelik bir kenetlenmeyi hayata geçirmek olmalı.

Kararsızlara ulaşmanın yolu da bu.

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  • Yahya Evrin

    30.12.2020 22:12:54

    Sayın Güleç, cok güzel analiz ve tesbit yapmışsınız. Keşke önerilerinizi dinleyen bir muhalefet anlayışı olsa. Ben değil biz ,birlikte anlayışı olsa ,bundan iktidar da payına düşeni alır belki!

  • Abdulkadir

    30.12.2020 20:55:22

    Gençler çok önemli.Siyasette de aynı şekilde önem arz ediyor genç kesim.Ciddi oy oranına sahip olabilmek için,ilk başta gençlere hitap etmek çok önemli.Kararsız kalmamak için de;parti yetkililerinin onların sesine kulak vermesi ve dertlerine çare araması gerekli.Kararsızlık ciddi bir problem çünkü.2021 yılında 'erken seçim' öngörülüyor.Tabi ilerleyen günlerde bu konu,daha çok gündeme gelebilir.Dolayısıyla da;genç seçmen kitlesine ayrı bir parantez açıp,onlarla buluşmalı ve ortak akılla hareket edilmeli.Bu sayede gençler,kararsızlık girdabından daha kolay kurtulacaktır.

  • Özdemiroğlu

    30.12.2020 09:46:54

    Gerek siyasette, gerekse manevi alanda Z Kuşağını dikkate almayan bir hareketin başarılı olması mümkün olmadığı gibi; Türkiye'nin geleceği açısından da bu nokta zaruridir!

Risale-i Nur Külliyatı

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