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23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Risale-i Nur aile saadeti için de rehber

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Mart 2024, Cumartesi
Vefatının 64. yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ettiğimiz Üstad Bediüzzaman’ı bu seneki yayın ve etkinliklerimizde aile için verdiği mesajlarla gündeme taşıyoruz.

Eserlerindeki farklı bahislere serpiştirilen bu mesajlara baktığmız zaman görüyoruz ki, Risale-i Nur aile saadetinin de temel prensiplerini ihtiva eden bir rehber ve kılavuz.

O mesajlardan bazı manidar örnekler.

“İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde (lezzetlerde)birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar.”

“Kalblerin en lâtifi, en şefiki, kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhî imtizacı (kaynaşmayı) ikmal eden, kalbî ünsiyet ve ülfeti itmam eden (tamamlayan), sûrî ve zahirî olan arkadaşlığı samimileştiren, kadının iffetiyle, ahlâk-ı seyyieden temiz ve pâk bulunması ve çirkin ârızalardan hâlî olmasıdır.”

“İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı (sığınağı) ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.”

“Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mabeyninde (arasında) bir emniyet-i mütekabile (karşılıklı güven) ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder.”

“Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir.”

“Kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır.”

“Eğer âhirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet (yakınlık) ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dâr-ı âhirette saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa.” 

“İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.”

“Daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.”

“İktisat eden maişetçe aile belası çekmez.”

Örneklerin devamı ve geniş açıklamaları için, Hanımlar Rehberi başta olmak üzere Külliyatın tamamı okunmalı.

Okunma Sayısı: 211
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