"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Siyasete 31 Mart ayarı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Haziran 2019, Çarşamba
31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul sonucu, iktidardaki 17. yılını yarılayan AKP’ye kendisini en güçlü hissettiği bir noktada ve çeyrek asırdan beri kalesi olarak gördüğü bir büyükşehirde beklemediği bir şok yaşatırken, siyasete de yeni bir ayar çekti.

Aslında bu sonucun öncü sinyali, 16 Nisan referandumunda yine İstanbul’da “hayır” oylarının “evet”leri aşmasıyla verilmişti.

Dip dalganın devamı 31 Mart’ta geldi.

İktidar kendisini fena halde panikleten bu sonucu değiştirmek için YSK üzerinde yoğun bir baskı uygulayarak seçimi iptal ettirdi ve 23 Haziran’da yeni bir seçimi dayattı.

İptal de, gerekçelerinin temelsizliği de, iktidarın dayandığı zemini tümden zayıflattı.

Böyle bir ortamda yeni seçim günü yaklaşırken, yarışın 31 Mart sonrasındaki tavırlardan da, önceki seçimlerden de kayda değer farklılıklar göstermeye başlaması manidar.

Ramazan’daki cami açılışında cemaatten oy isteyip rakibini oy hırsızlığıyla suçlamak gibi, kendi tabanında bile tepki çeken söylemleri ve “teravih mitingi” gibi eylemleri ile, bu seçime daha fazla “asılacağı” izlenimi vermiş olan Erdoğan’ın, son etapta geri plana çekilme işareti vermesi bunlardan biri.

Bunun sebebi “Yine kaybedersek fatura doğrudan bana çıkar” endişesi olabilir mi?

Bir diğer ilginç gelişme, iktidar adayı Yıldırım’la muhalefet adayı İmamoğlu’nun ekranda karşı karşıya gelecek olmaları. 90’lı, hattâ 80’li yıllardaki seçimlerde bile yapılagelen, ama kendisini rakipsiz gören AKP iktidarının 17 yıldır rafa kaldırdığı bir uygulama, böylece ilk kez gündeme gelmiş olacak.

Tek başına bu bile, 31 Mart’ta İstanbul seçmeninin verdiği ayarın siyasî iklim ve atmosferi ne kadar değiştirdiğini göstermeye yeter. Eğer seçimi yine AKP adayı kazanmış olsaydı böyle birşey hiç gündeme gelir miydi?

İktidar medyası Erdoğan’dan sâdır olan Konstantinopol söylemleri, Pontusçu polemikleri ve “devletin valisine hakaret” ithamları üzerinden, ters tepen kampanyaları devam ettirse de, yeni bir denge şekilleniyor.

Sandıktan çıkan 13 bin küsur fark, hâlâ tamgaz süren hoyratlıklara, adaletsizliklere, eşitsizliklere rağmen siyasette yeni ve demokratik bir çıkış yolunun kapısını araladı.

Şimdi sıra, 23 Haziran etabında.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudanlı muhalifler: Sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldık

    İzlanda'da ilk mağlubiyetimizi aldık

    Borç arttı, risk yükseldi

    Türkiye: Tavrımız net

    “AK Parti’de panik var”

    Trump: Kim'den yeni mektup aldım

    Avrupa Konseyi: İslamofobi konusunda durum endişe verici

    Ortak yayın Bahçeli’yi niye kızdırdı?

    Binali Yıldırım münazara öncesi soruları istemiş

    Almanya Dışişleri Bakanı: Dünya barışı tehlikede

    Seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

    Denizli'de Sakal-ı Şerif çalındı

    AKP'nin Kadıköy'deki tepki çeken afişi kaldırılacak

    İmamoğlu'ndan 'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler' açıklaması

    Dünyada 152 milyon çocuk çalışmak zorunda

    Rusya: S-400 konusundaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz
    📷

    Yaz ve kış bir arada... Fotoğraflarla Türkiye yolculuğu...

    Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı: Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor!

    Dünya genelini ilgilendiren endişelendiren gelişmeler...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezhepler birleşebilir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kayıt dışı dert
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Sebahattin YAŞAR

    Hesapta olmayan sonuçlar
    Raşit YÜCEL

    Okuyarak yaşamak
    Osman KOYUNCU

    Kayyumiyetin makro ve mikro âlemdeki tecellileri
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.