Üstadın talebeleri

Üstad Bediüzzaman’ın “Vasiyetnamemdir” başlıklı Emirdağ mektubunda zikrettiği 17 isim, o dönemde Nur hizmetinin temayüz etmiş en önde gelen mensupları idi.

Üstad, birçok lâhikasında defaatle ve ısrarla vurguladığı ittihad ve tesanüd manalarının tahakkukunu, özellikle şahs-ı manevînin saff-ı evvel öncüleri olan bu isimlerden beklemiş. Vasiyetnamenin muhatabı tek tek her biri değil, tamamı. Bu manayı diğer mektuplardaki mesajlarla birleştirdiğimizde ise, şahs-ı manevînin, Üstad tarafından her biri ayrı bir Said olarak tavsif edilen bütün mensupları.

Saff-ı evvel talebe ve hizmetkârların mazhariyeti, Üstadı görmüş, sohbetinde ve hizmetinde bulunmuş, zor zamanlarda etrafında halka tutup çile çekmiş insanlar olmaları.

Bu bahtiyarlardan hayatta olanları son birkaç sene içinde peş peşe dar-ı bekaya uğurladık.

Onlardan biri, Meyve Risalesi’nin “Kastamonu’da lise talebeleri yanıma geldiler” diye başlayan Altıncı Meselesi her okunduğunda, o liseli gençlerden biri olarak hatırladığımız ve yad ettiğimiz Abdullah Yeğin Ağabey.

Bir başkası, son derece zor şartlar altında risalelerin İstanbul matbaalarında basımı hizmetine omuz veren Ahmet Aytimur Ağabey.

Bir diğeri, Risale-i Nur neşriyatını Ankara’da üstlenen ve TRT radyosuna risale ilanı vererek bir ilk’e imza atan Said Özdemir Ağabey.

Ve Üstadı ziyaretlerinden de aldığı feyizle risale eksenli çok önemli ve orijinal ilmî eserlere imza atmış olan Abdülkadir Badıllı Ağabey.

Keza Salih Özcan ve Fırıncı Ağabeyler.

Üstadı görmediği halde ömrünü Nurlara adayıp uzun yıllar Zübeyir Gündüzalp ve diğer ağabeylerle beraber hizmet eden Kutlular Ağabey.

Üstadın talebelerinden berzah âlemine intikal eden en son isim, 1960 Mart’ında Isparta’dan başlayıp Urfa’da son bulan veda yolculuğuna, Zübeyir ve Bayram Ağabeylerle birlikte refakat eden Hüsnü Bayram Ağabey oldu.

Allah rahmet eylesin, Cennetinde buluştursun; ailesinin ve Nur camiasının başı sağ olsun.

Ömürlerini hizmete adamış bu ağabeylerin ve diğer hizmet erbabının, hepimizin başının üstünde yeri var. Hepsini hayırla yad ederken, onların safiyet ve samimiyetini siyasetleri için kullananları ise Rabbimize havale ediyoruz.

* Son şahitlerden Prof. Dr. Ali Özek’e de Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.