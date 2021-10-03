"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Zübeyir Gündüzalp: Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Ekim 2021, Pazar
Üstadın talebelerinden Zübeyir Gündüzap’in notlarında, Risale-i Nur’dan çıkardığı ve her biri hem çok zorlu ve çetin problemlere çözümler getiren temel hizmet düsturları, hem de yol gösterici hayat prensipleri var.

Onlardan biri, “Bazı şeyleri zamana bırakmak lâzım” sözündeki dikkat çekici tavsiye. 

Gerçekten hizmetin ve hayatın akışı içinde öyle durumlarla karşılaşılıyor ki, hal yoluna girmesi için zamanı beklemekten başka çare olmuyor. Böyle yapmayıp kendi görüş ve tezinde ısrarcı bir tavır sergilemek, dahası bunu bir münakaşa konusu haline getirmek, mevcut problemi çözmeyip yer yer daha da ağırlaştırdığı gibi, yeni yeni sıkıntı ve sorunların da ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.

Yine Gündüzalp’in “Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez. Münakaşadan yavaşça çekil, öyle şeyler muvakkattır” sözü bu manayı perçinliyor. Dolayısıyla, ihtilâflı bir mesele ortaya çıktığında ve bu sebeple cereyan eden tartışma münakaşaya dönüşme istidadı gösterdiğinde yapılacak şey, sessizce aradan çekilip ortamın sakinleşmesini sağlamaya çalışmak ve sabırla beklemek olmalı.

Çözümü zamana bırakan bir sabırla.

Gerçek şu ki, münakaşa konusu yapılan şeylerin çoğu geçici. Bugün hararetle tartışılan bir mesele, yarın tamamen geçersiz olabiliyor. Nitekim dünde kalmış ihtilafî mevzuların bugün hiçbir hüküm ve kıymetinin kalmadığı gibi. Bu bakımdan bize düşen, ihtilaf sebebi olan geçici şeylere takılmayıp, aslî görev alanımızdaki kalıcı hizmetlere odaklanarak, bu perspektifi asla kaybetmemek olmalı.

Üstadın pek çok mektubunda bizlere verdiği dersler de böyle hareket etmemizi gerektiriyor. “Vazifemiz Nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir” sözü, bunlardan biri.

Bir başka örnek, “Geçici, muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara ehemmiyet vermemek lâzımdır” ifadesi. Bu sözün öncesinde ise şu cümleleri okuyoruz: “Hakkımızda ve Risale-i Nur hizmetinde, inayet-i Rabbaniye ve tevfikat-ı Samedaniye [Rabbimizin yardımları] devam ediyor. Zahiren çirkin perdeler altında gayet güzel neticeler var. Bir zararımıza bedel, yüz menfaat bizlere ihsan ediliyor.”

Bu manaları görüp hissetmenin şartı, olaylara tahkikî iman penceresinden bakabilmek.

Okunma Sayısı: 1533
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    Tesettürümden geri adım atmam

    1 ayda 23 kez baskın düzenlendi; Harem-i İbrahim'de 80 vakitte ezan okunamadı!

    İskenderun Körfezi'nde gözlemlendi

    Barışı kucaklamalıyız

    Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi

    Japonya'da yabancı işçiler için 'insan hakları' adımı

    Yeni dönemde Meclis'te hangi konular ele alınacak?

    Batı Şeria'da 'sıradan' hale gele gözaltılar devam ediyor

    Avrupa emlak piyasası aşırı ısındı

    İran: ABD niyetini göstersin

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi milyonları ağırladı

    Kilogramı 60 bin liradan satılıyor

    Kovid-19 Rehberi güncellendi: Bazı durumlarda karantina süresi kısaldı

    Bartın'da midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    'Meclis devredışı'

    'İsraf dizboyu'

    Kamu hekimleri: Geçinemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp: Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez
    Adnan NACİR

    MARKETÖ
    Genel

    'Meclis devredışı'
    Ahmet BATTAL

    Diyanet ve itibarına suikasta çare
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın seyyidliğine dair bazı mülâhazalar
    Mehmet KARA

    Erken seçim kararı nasıl alınır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa...
    Mehmet KOVANCI

    Tahkikî imanı kazanmak gerek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş huzur mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.