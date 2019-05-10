Osmanlı mirası: Kurşunlu Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ...

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki son kalesi Arnavutluk İşkodra şehri bugün çok önemli yapıyı içinde barındırıyor. Tarihe baktığımızda savaşlardan ötürü şehirden ayrılmak zorunda kalan Osmanlılar, buraya geride hatıra olarak birçok cami, medrese vb. yapı ve atalarının mezarlarını bıraktılar. Bu hatıralardan biri ve en önemlisi de Kurşunlu Camii.

Ayakta kalan tek camii

Halk arasında, kurşun kaplı kubbesinden dolayı "Kurşunlu Camii" olarak bilinen yapının asıl ismi, banisine nispetle Buşati Mehmet Paşa Camii'dir. Mehmet Paşa tarihi Rozafa Kalesi ile Drin Nehri arasına camiyi 1773 yılında inşa ettirmiştir. Bu cami birçok döneme de şahitlik etmiştir. Söylenen bilgilere göre 22 Ekim 1944’te Arnavutluk, Enver Hoca'nın yönetimine geçmesiyle bütün dinî yapıların kaderi değişmiştir. Cami ve kiliseler kapatılmış, din adamları hapse atılmış. Kurşunlu Camii de bu dönemden etkilenen, ancak ayakta kalmayı başaran tek cami konumuna geçmiştir.

Osmanlı kabirleri burada

1985 yılında Enver Hoca’nın kalp krizi dolayısıyla vefat etmesinden sonra Kurşunlu Camii içinde yeniden ezan seslerinin duyulmaya başlanmış. Cami, 1991 yılında binlerce Müslüman’ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılarak, baş müftü Sabri Koç tarafından namaz kıldırılmış. Kurşunlu Camii, Boyana ve Drin Nehirleri’nden tarım arazilerine açılan sulama kanalları dolayısıyla da sel baskınları yaşıyor. Hatta yağışların arttığı dönemde avluda küçük bir hendek oluşuyor ve camiye köprü vasıtasıyla giriş sağlanıyor. Caminin avlusunda bulunan Osmanlı kabirleri de ziyaretçilerin dikkatini çekerek caminin tarihini gözler önüne seriyor.