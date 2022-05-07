50 bin çiviyle Esma’yı yazdı

Bağcılar Belediyesi’nin filografi sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide Ebru Işık’ın 10 kilo ağırlığındaki 50 bin adet çiviyle yaptığı Esmaül Hüsna tablosu ilgi odağı oldu.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, çivi ve tellerin raksıyla hayat verdiği filografi sergisi sanatseverlerle buluştu. Hepsi birbirinden değerli eserlerin arasında Ebru Işık’ın 10 kilo ağırlığındaki 50 bin adet çiviyle yaptığı Esmaül Hüsna tablosu ilgi odağı oldu. Serginin açılışını yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. Zor olmasına rağmen bu sanata gönül veren kadınları tebrik eden Özdemir, “Filografi sabır, özen ve titizlik isteyen yorucu bir sanat. Azminizden dolayı sizleri yürekten kutluyorum” dedi. Sergideki en dikkat çeken eserlerden biri ise Ebru Işık’ın 50 bin adet çivi ile yaptığı Esmaül Hüsna tablosuydu. 2 yıldır eğitim aldığını söyleyen Işık, “Bu işi zevkle yapıyorum. Çivileri çakarken çok keyif aldım. 3 ay sürdü. 2.5 ay boyunca çivi çaktım. Geri kalan 15 günde tel sardım. Bu tablo için 10 kilogram ağırlığında 50 bin adet çivi kullandım” dedi. İstanbul - Musa Aydın

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